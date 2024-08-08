10 Tahun Lebih, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Jalani Kehidupan Beda Prinsip

JAKARTA - Andre Taulany secara terang-terangan mengungkap soal gugatan cerai yang dilayangkannya kepada sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang.

Mantan vokalis Stinky itu membenarkan jika dirinya mengajukan gugatan cerai talak pada April 2024 lalu. Lebih lanjut Andre mengungkap bahwa dirinya dan Erin mantap berpisah karena perbedaan pendapat yang terus terjadi di antara mereka. Prinsip mereka sudah tak lagi sama.

"Lebih karena prinsip, berbeda pendapat. Sudah lama (beda prinsip)," kata Andre saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perbedaan prinsip diantara mereka, Andre memastikan bahwa hal itu terjadi selama lebih dari 10 tahun.

"Ada 10 tahun?," tanya salah satu awak media.

"Lebih," jawabnya.

Meski sudah menjadi keputusan bersama yang dipikirkan secara matang, Andre tak memungkiri jika dirinya merasa sedih karena rumah tangga yang telah dibina selama hampir 19 tahun itu harus kandas di tengah jalan.

"Sedih, mana ada yang gak sedih, tapi ini harus dilewati," ungkapnya.

Sebelum mantap untuk berpisah, mereka pun sudah berupaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka dengan berbagai macam cara. Namun akhirnya mereka merasa berpisah adalah keputusan yang terbaik. Bahkan, mediasi yang sempat dilalui dalam persidangan pun gagal.

"Tapi memang kami berusaha, namanya biduk rumah tangga kami mencoba memperbaiki, kami sudah melakukan. Semua sudah dilewati, sehingga ada keputusan yang terbaik seperti ini," tandasnya.