HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Anak, Andre Taulany Sempatkan Liburan Bareng Usai Talak Cerai Rien Wartia 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:42 WIB
Demi Anak, Andre Taulany Sempatkan Liburan Bareng Usai Talak Cerai Rien Wartia 
Demi Anak, Andre Taulany Sempatkan Liburan Bareng Usai Talak Cerai Rien Wartia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany memastikan hubungannya dengan Rien Wartia Trigina masih terjalin baik meski telah mengajukan talak cerai pada 4 April 2024 lalu di pengadilan agama Tigaraksa, Tangerang. 

Bahkan, Andre menyebut, ia sempat liburan bersama sang istri dan putra sulungnya, Ardio Raihansyah Taulany ke luar negeri. Pasalnya, anaknya itu akan bersekolah di sana. 

“Sempat liburan bareng karena anak mau sekolah di luar negeri. Saya ikut untuk memastikan kebutuhan anak saya di sana,” ujar Andre, saat melakukan jumpa pers, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, (8/8/2024).

Demi Anak, Andre Taulany Sempatkan Liburan Bareng Usai Talak Cerai Rien Wartia
Demi Anak, Andre Taulany Sempatkan Liburan Bareng Usai Talak Cerai Rien Wartia

Andre juga memastikan bahwa keputusan perceraian tersebut sudah dipikirkan secara matang oleh dirinya dan Rien sejak lama, sehingga keduanya berusaha untuk tetap saling mengerti. 

“Udah lama jadi kita sudah sama-sama mengerti,” lanjutnya. 

Sebagai informasi, Andre Taulany mengajukan talak cerai kepada istrinya, Rien Wartia Trigina di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Permohonan cerai tersebut diajukan pada 4 April 2024 lalu dengan nomor 1668/pdtg/2024/patigaraksa. 

Kabar ini dibenarkan oleh Ummi Azma selaku Humas Pengadilan Agama Tigaraksa.

"Untuk nama Andreas Taulany bin RNI Haumahu itu memang benar ajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rein Wartia Trigina binti Yulius Antony di PA Tigaraksa tanggal 4 April 2024," ujar Ummi Azma di akun @lambegosiip.

Mengenai alasan Andre Taulany menggugat cerai istrinya, humas PA Tigaraksa enggan membeberkannya.

"Untuk detail saya tidak bisa menerangkan karena perkara cerai itu adalah perkara tertutup untuk umum. Yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andre Taulany," tambahnya.

 

