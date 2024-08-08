Tak Ada Fotonya di IG Istri, Andre Taulany: Kalian Kepo Deh

Tak Ada Fotonya di IG Istri, Andre Taulany: Kalian Kepo Deh (Foto: IG Erin)

JAKARTA - Andre Taulany dan Erin Taulany tengah menghadapi perceraian. Secara mengejutkan, Andre menggugat cerai sang istri yang telah ia nikahi selama kurang lebih 18 tahun.

Kabar perceraian Andre dan Erin Taulany pun semakin meluas lantaran foto bareng mereka hilang dari akun Instagram Erin. Hal ini sontak meyakinkan netizen bahwa keduanya benar-benar sudah mantap untuk berpisah.

Saat ditanya perihal tersebut, Andre Taulany menyebut dirinya tidak mengetahui sama sekali bahwa foto dirinya sudah hilang dari akun Instagram Erin.

“Saya enggak lihat, kepo deh kalian,” ujar Andre Taulany dengan nada bercanda yang sukses membuat seisi ruangan tertawa, saat menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (8/7/2024).

Lebih lanjut Andre Taulany menjelaskan, keputusannya untuk menggugat cerai sang istri rupanya telah ia pikirkan sejak beberapa tahun terakhir. Alasan utama yang ia ungkapkan adalah perbedaan prinsip.

Ini sekaligus mematahkan isu yang berhembus bahwa adanya perselingkuhan dan KDRT di tengah-tengah mereka.

“Ini murni berbeda prinsip. Masalahnya sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak saya masih aktif di OVJ,” kata Andre Taulany.