Cerai, Andre Taulany Tetap Jaga Hubungan Baik dengan Keluarga Rien Wartia Trigina (Foto: IG Erin)

JAKARTA - Andre Taulany mengungkapkan ia selama ini tetap menjaga hubungan baik dengan Rien Wartia Trigina pasca mengajukan talak cerai pada 4 April 2024 lalu di pengadilan agama Tigaraksa, Tangerang.

Bahkan, Andre menyebut bahwa ia tetap akan selalu menjaga hubungan baiknya dengan ibu maupun adik-adik Rien Wartia.

“Saya selalu baik dengan keluarganya. Sama ibu dan adik-adiknya,” ujar Andre, saat melakukan jumpa pers, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, (8/8/2024).

“Jadi ini pisahnya baik-baik juga,” imbuhnya.

Andre juga menyebut, ia sempat liburan bersama sang istri dan putra sulungnya, Ardio Raihansyah Taulany ke luar negeri. Pasalnya, anaknya itu akan bersekolah di sana.

“Sempat liburan bareng karena anak mau sekolah di luar negeri. Saya ikut untuk memastikan kebutuhan anak saya di sana,” ungkapnya.

Andre memastikan, bahwa keputusan perceraian tersebut sudah dipikirkan secara matang oleh dirinya dan Rien sejak lama, sehingga keduanya berusaha untuk tetap saling mengerti.

“Udah lama jadi kita sudah sama-sama mengerti,” lanjutnya.