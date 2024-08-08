Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Serumah, Andre Taulany Tak Canggung Bertemu Rien Wartia Trigina di Tengah Proses Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |15:48 WIB
JAKARTA - Andre Taulany akhirnya buka suara setelah menggugat istrinya, Rien Wartia Trigina, ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang, sejak 4 April 2024.

Namun, Andre dan Rien ternyata masih tinggal serumah ditengah proses cerainya. Diakui Andre, ia sama sekali tak canggung ketika bertemu Erin di rumah lantaran dirinya punya banyak kesibukan.

"Nggak sih saya kan selalu berangkat pagi, syuting, pulang malam. Jadi jarang ketemu juga. Paling saya ketemu ketika weekend," kata Andre Taulany di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Meski masih tinggal seatap, Andre dan Erin nyatanya sudah pisah ranjang. Mantan vokalis Stinky ini juga mengaku sering mengalami cekcok dengan sang istri sejak 10 tahun lalu.

"Namanya rumah tangga semua orang pasti alamin ya, berantem beda pendapat ya normal," ujar Andre Taulany.

Sebagai penggugat, Andre nyatanya sempat merasa sedih setelah mengambil keputusan ini. Sebab, perceraian menurutnya adalah jalan terakhir demi kebaikan bersama.

"Mana ada yang nggak sedih tapi ini kan harus dilewati," pungkasnya.

 

