Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah

JAKARTA - 18 tahun menikah, Andre Taulany memutuskan untuk menggugat cerai sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Permohonan cerai talak itu diajukan sejak awal April 2024 dan sidang perceraiannya pun masih berlangsung hingga saat ini.



Selama hampir dua dekade menikah, rumah tangga Andre dan Erin bisa dikatakan cukup jauh dari kabar miring. Perjalanan cinta Andre dan Erin yang jauh dari kabar miring hingga dianggap harmonis tentunya membuat publik penasaran.

Andre Taulany resmi menikah dengan Erin pada 17 Desember 2005. Sebelum akhirnya menikah dengan Erin, Andre sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita mulai dari Linda Rachman, Indah Ludiana hingga lawan mainnya di film 'Kiamat Sudah Dekat' Ayu Pratiwi.

Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah (Foto: Instagram)

Dikabarkan, Andre Taulany dan Erin pertama kali dekat lantaran dikenal oleh sang adik. Namun kala itu, Erin disebut tak menyukai sosok Andre dan malah membenci mantan vokalis Stinky itu.



Bukan tanpa alasan Erin tak menyukai sosok sahabat Sule itu. Pasalnya, usia mereka berdua terpaut cukup jauh, yakni 11 tahun.

Hal itu membuat Erin pun kerap menolak telpon hingga enggan membalas pesan dari pria berdarah Maluku tersebut. Dia bahkan menganggap bahwa jarak usia yang jauh, membuatnya seperti memiliki hubungan dengan om-om.



Meski sempat dibenci dan tak ditanggapi, Andre pada akhirnya berhasil merebut hati Erin. Delapan bulan saling mengenal, keduanya pun memutuskan untuk menikah.

11 bulan selang pernikahan, tepatnya pada 20 November 2006, istri Andre melahirkan anak pertama mereka, Ardio Raihansyah Taulany. Sedangkan anak kedua mereka Arkenzy Salmansyah Taulany, lahir setelah Dio berusia dua tahun, tepatnya pada 19 Januari 2009.