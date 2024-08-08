Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:05 WIB
Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah
Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - 18 tahun menikah, Andre Taulany memutuskan untuk menggugat cerai sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Permohonan cerai talak itu diajukan sejak awal April 2024 dan sidang perceraiannya pun masih berlangsung hingga saat ini.

Selama hampir dua dekade menikah, rumah tangga Andre dan Erin bisa dikatakan cukup jauh dari kabar miring. Perjalanan cinta Andre dan Erin yang jauh dari kabar miring hingga dianggap harmonis tentunya membuat publik penasaran.

Andre Taulany resmi menikah dengan Erin pada 17 Desember 2005. Sebelum akhirnya menikah dengan Erin, Andre sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita mulai dari Linda Rachman, Indah Ludiana hingga lawan mainnya di film 'Kiamat Sudah Dekat' Ayu Pratiwi.

Perjalanan Cinta Andre Taulany dan Erin, Dikenalkan Adik hingga Gugat Cerai Usai 18 Tahun Menikah (Foto: Instagram)

Dikabarkan, Andre Taulany dan Erin pertama kali dekat lantaran dikenal oleh sang adik. Namun kala itu, Erin disebut tak menyukai sosok Andre dan malah membenci mantan vokalis Stinky itu.
 

Bukan tanpa alasan Erin tak menyukai sosok sahabat Sule itu. Pasalnya, usia mereka berdua terpaut cukup jauh, yakni 11 tahun.

Hal itu membuat Erin pun kerap menolak telpon hingga enggan membalas pesan dari pria berdarah Maluku tersebut. Dia bahkan menganggap bahwa jarak usia yang jauh, membuatnya seperti memiliki hubungan dengan om-om.


Meski sempat dibenci dan tak ditanggapi, Andre pada akhirnya berhasil merebut hati Erin. Delapan bulan saling mengenal, keduanya pun memutuskan untuk menikah.

11 bulan selang pernikahan, tepatnya pada 20 November 2006, istri Andre melahirkan anak pertama mereka, Ardio Raihansyah Taulany. Sedangkan anak kedua mereka Arkenzy Salmansyah Taulany, lahir setelah Dio berusia dua tahun, tepatnya pada 19 Januari 2009.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067309/andre_taulany-zvg4_large.jpg
Andre Taulany Hapus Harta Gana Gini dan Hak Asuh Anak dalam Gugatan Cerai Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067180/andre_taulany_dan_erin-FQro_large.jpg
Andre Taulany Diminta Kembali Berkomunikasi dengan Erin Usai Permohonan Cerai Talaknya Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047469/andre_taulany-5fU2_large.jpg
Andre Taulany Bantah Tudingan Gugat Cerai Erin Karena Perilaku Konsumtif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046583/andre_taulany-bfiq_large.jpg
Andre Taulany Akui Hanya Bertemu Erin di Akhir Pekan, Meski Masih Tinggal Satu Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/33/3046051/andre_taulany-ixek_large.jpg
Postingan Lawas Andre Taulany Diduga Sebagai Kode Keretakan Rumah Tangganya dengan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/33/3046006/andre_taulany-JcbE_large.jpg
Andre Taulany dan Erin Masih Berkomunikasi di Tengah Proses Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement