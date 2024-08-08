Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany dan Erin Masih Liburan Bareng di Tengah Proses Perceraian

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |08:35 WIB
Andre Taulany dan Erin Masih Liburan Bareng di Tengah Proses Perceraian
Andre Taulany dan Erin Masih Liburan Bareng di Tengah Proses Perceraian (Foto: Instagram/erintaulany)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada istrinya Rien Wartia Trigina alias Erin, sejak April 2024. Bahkan mediasi perceraian mereka bisa dikatakan gagal, lantaran keduanya kini hanya tinggal menunggu sidang pembuktian dan putusan dari Majelis Hakim.

Namun siapa sangka pada Juli 2024, pasangan ini kedapatan masih liburan bersama keliling Eropa. Bahkan keberangkatan mereka ke sana sekaligus untuk menemani sang anak sulung, Ardio Raihansyah Taulany, mengikuti summer school di Inggris.

Andre Taulany dan Erin Masih Liburan Bareng di Tengah Proses Perceraian (Foto: Instagram/erintaulany)


Di momen liburan itu, Andre lebih banyak membagikan potret dirinya seorang diri atau ketiga anaknya di Instagram.

Namun, berbeda dengan sang suami, Erin justru menyelipkan potret bersama Andre dan ketiga anaknya bak keluarga bahagia yang harmonis.


Mereka berfoto dengan latar belakang Arc de Triomphe, Museum Louvre dan Menara Eiffel. Bahkan di salah satu foto, Andre dan Erin bersebelahan, diapit oleh anaknya, Kenzy dan Lova di kanan kirinya.

Namun di konten YouTube milik Andre, Taulany TV, wajah Erin tak terekspos dengan jelas selama perjalanan mereka. Andre lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067309/andre_taulany-zvg4_large.jpg
Andre Taulany Hapus Harta Gana Gini dan Hak Asuh Anak dalam Gugatan Cerai Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067180/andre_taulany_dan_erin-FQro_large.jpg
Andre Taulany Diminta Kembali Berkomunikasi dengan Erin Usai Permohonan Cerai Talaknya Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047469/andre_taulany-5fU2_large.jpg
Andre Taulany Bantah Tudingan Gugat Cerai Erin Karena Perilaku Konsumtif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046583/andre_taulany-bfiq_large.jpg
Andre Taulany Akui Hanya Bertemu Erin di Akhir Pekan, Meski Masih Tinggal Satu Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/33/3046051/andre_taulany-ixek_large.jpg
Postingan Lawas Andre Taulany Diduga Sebagai Kode Keretakan Rumah Tangganya dengan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/33/3046006/andre_taulany-JcbE_large.jpg
Andre Taulany dan Erin Masih Berkomunikasi di Tengah Proses Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement