Andre Taulany dan Erin Masih Liburan Bareng di Tengah Proses Perceraian

JAKARTA - Andre Taulany mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada istrinya Rien Wartia Trigina alias Erin, sejak April 2024. Bahkan mediasi perceraian mereka bisa dikatakan gagal, lantaran keduanya kini hanya tinggal menunggu sidang pembuktian dan putusan dari Majelis Hakim.

Namun siapa sangka pada Juli 2024, pasangan ini kedapatan masih liburan bersama keliling Eropa. Bahkan keberangkatan mereka ke sana sekaligus untuk menemani sang anak sulung, Ardio Raihansyah Taulany, mengikuti summer school di Inggris.

(Foto: Instagram/erintaulany)



Di momen liburan itu, Andre lebih banyak membagikan potret dirinya seorang diri atau ketiga anaknya di Instagram.



Namun, berbeda dengan sang suami, Erin justru menyelipkan potret bersama Andre dan ketiga anaknya bak keluarga bahagia yang harmonis.



Mereka berfoto dengan latar belakang Arc de Triomphe, Museum Louvre dan Menara Eiffel. Bahkan di salah satu foto, Andre dan Erin bersebelahan, diapit oleh anaknya, Kenzy dan Lova di kanan kirinya.



Namun di konten YouTube milik Andre, Taulany TV, wajah Erin tak terekspos dengan jelas selama perjalanan mereka. Andre lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya.