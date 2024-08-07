Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai

JAKARTA - Andre Taulany mengajukan talak cerai kepada istrinya, Rien Wartia Trigina di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Permohonan cerai tersebut diajukan pada 4 April 2024 lalu dengan nomor 1668/pdtg/2024/patigaraksa.

Kabar ini dibenarkan oleh Ummi Azma selaku Humas Pengadilan Agama Tigaraksa.

"Untuk nama Andreas Taulany bin RNI Haumahu itu memang benar ajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rein Wartia Trigina binti Yulius Antony di PA Tigaraksa tanggal 4 April 2024," ujar Ummi Azma di akun @lambegosiip.

Mengenai alasan Andre Taulany menggugat cerai istrinya, humas PA Tigaraksa enggan membeberkannya.