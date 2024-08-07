Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |17:03 WIB
Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai
Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany mengajukan talak cerai kepada istrinya, Rien Wartia Trigina di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Permohonan cerai tersebut diajukan pada 4 April 2024 lalu dengan nomor 1668/pdtg/2024/patigaraksa. 

Kabar ini dibenarkan oleh Ummi Azma selaku Humas Pengadilan Agama Tigaraksa.

"Untuk nama Andreas Taulany bin RNI Haumahu itu memang benar ajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rein Wartia Trigina binti Yulius Antony di PA Tigaraksa tanggal 4 April 2024," ujar Ummi Azma di akun @lambegosiip.

Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai
Mediasi Gagal, Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Sepakat Cerai

Mengenai alasan Andre Taulany menggugat cerai istrinya, humas PA Tigaraksa enggan membeberkannya.

