10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa

(Foto: ist)

JAKARTA - Film action memang menjadi salah satu pilihan tepat menemani aktivitas Anda di rumah atau pun di perjalanan. Film action mampu membangkitkan adrenaline dengan cerita dan gambar yang dihasilkan.

Film action Hollywood hadir dengan berbagai macam versi. Ada murni action hingga action yang dibalut dengan cerita superhero.

1. The Dark Knight (9,0 IMDB)

Ketika ancaman yang dikenal sebagai Joker mendatangkan malapetaka dan kekacauan pada orang-orang Gotham, Batman, James Gordon, dan Harvey Dent bekerja untuk menghentikan ancaman tersebut

2. Inception (8,8 IMDB)

Seorang pencuri yang mencuri rahasia perusahaan melalui penggunaan teknologi berbagi mimpi diberi tugas terbalik untuk menanamkan sebuah ide ke dalam pikiran seorang CEO.

10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa (Foto: Film Inception)

3. The Matrix (8,7 IMDB)

Ketika seorang asing yang cantik menuntun peretas komputer Neo ke dunia bawah yang terlarang, ia menemukan kebenaran yang mengejutkan--kehidupan yang ia tahu adalah tipuan rumit dari intelijen siber yang jahat.

4. Star Wars: Episode V (8,7 IMDB)

Setelah Aliansi Pemberontak dikuasai oleh Kekaisaran, Luke Skywalker memulai pelatihan Jedi-nya dengan Yoda, sementara teman-temannya dikejar di seluruh galaksi oleh Darth Vader dan pemburu bayaran Boba Fett.