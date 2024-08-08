Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |20:25 WIB
10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa
10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA -  Film action memang menjadi salah satu pilihan tepat menemani aktivitas Anda di rumah atau pun di perjalanan. Film action mampu membangkitkan adrenaline dengan cerita dan gambar yang dihasilkan.

Film action Hollywood hadir dengan berbagai macam versi. Ada murni action hingga action yang dibalut dengan cerita superhero.

10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa

1. The Dark Knight (9,0 IMDB)

Ketika ancaman yang dikenal sebagai Joker mendatangkan malapetaka dan kekacauan pada orang-orang Gotham, Batman, James Gordon, dan Harvey Dent bekerja untuk menghentikan ancaman tersebut

2. Inception (8,8 IMDB)

Seorang pencuri yang mencuri rahasia perusahaan melalui penggunaan teknologi berbagi mimpi diberi tugas terbalik untuk menanamkan sebuah ide ke dalam pikiran seorang CEO.

10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa (Foto: Film Inception)
10 Rekomendasi Film Action Terbaik Sepanjang Masa (Foto: Film Inception)

3. The Matrix (8,7 IMDB)

Ketika seorang asing yang cantik menuntun peretas komputer Neo ke dunia bawah yang terlarang, ia menemukan kebenaran yang mengejutkan--kehidupan yang ia tahu adalah tipuan rumit dari intelijen siber yang jahat.

4. Star Wars: Episode V (8,7 IMDB)

Setelah Aliansi Pemberontak dikuasai oleh Kekaisaran, Luke Skywalker memulai pelatihan Jedi-nya dengan Yoda, sementara teman-temannya dikejar di seluruh galaksi oleh Darth Vader dan pemburu bayaran Boba Fett.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/206/3157950/anne_hathaway-gXyt_large.jpg
4 Bintangi The Devil Wears Prada 2, Adele Bakal Terlibat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/206/3157376/film_paramount_dan_hybe-wp5h_large.jpg
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/206/3142069/final_destination-ifHp_large.jpg
Seperti di Film, Penonton Ini Hampir Mati saat Nonton Final Destination Bloodlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/206/3141470/film_devil_wears_prada-B7dW_large.jpg
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/206/3140886/film_final_destination-3r1F_large.jpg
Urutan Nonton Film Final Destination Sesuai Timeline, ketika Kematian Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/206/3139340/cosmo_jarvis-m0rq_large.jpg
Bintang Shogun Didapuk Bintangi Film Biopik Joseph Stalin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement