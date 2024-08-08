Ungkap Kisah Cinta Tak Berbalas, dbatlayar Rilis Single Badut Baru

JAKARTA - Duo dbatlayar resmi merilis single terbaru mereka bertajuk 'Badut Baru'. Sebelumnya, cuplikan video musik hingga penggalan lagu dari duo yang digawangi kakak-beradik, David C.R. Batlayar (Dave) dan Daniel Joy Gratia Batlayar (Joy) itu kerap berseliweran di media sosial, mulai dari Instagram hingga TikTok.

"Oh ternyata ada dia dalam hatimu. Beri peluknya di harimu. Aku hanya badut hiburanmu yang baru. Terlalu mudah membuka hati. Untukmu yang tak pasti".

Begitu lirik lagu dbatlayar yang belakangan dipakai menjadi musik latar untuk beragam konten di media sosial.



Warganet menggunakannya untuk menggambarkan kisah dan situasi terkini dari hubungan percintaan mereka, yang mayoritas anak-anak muda.

Ungkap Kisah Cinta Tak Berbalas, dbatlayar Rilis Single 'Badut Baru' (Foto: IST)



Hingga kini, tercatat lebih dari 72 ribu account yang menggunakan lagu tersebut. Hal ini pun membawa berkah tersendiri bagi dbatlayar.

Rilisnya single 'Badut aru' dari dbatlayar menjadi penanda keseriusan Dave dan Joy di industri musik. Bahkan mereka memiliki alasan khusus untuk menciptakan lagu tersebut.



Keduanya berusaha mengemas fenomena cinta tak berbalas serta makna keikhlasan dalam merelakannya.



"Badut identik dengan sosok yang bisa menghibur namun hanya satu arah. Dalam lagu ini, kami memposisikan ‘badut’ sebagai sudut pandang dari pendengar lagu ini. Terutama dari sudut pandang orang yang merasa rasa cintanya mendapat balasan dari orang yang ia cintai, padahal nyatanya tidak, karena orang yang ia cintai tersebut sudah memiliki kekasih," ungkap Dave kepada awak media, Kamis, 8 Agustus 2024.



Dibalik makna mendalamnya, lagu ini dikemas dengan aransemen semi akustik yang syahdu. Harmonisasi piano klasik juga dipilih sebagai instrumen utama sehingga mengingatkan kita pada musik pop era 2000-an.



Lirik-lirik puitis yang dibalut suara emas Dave dan Joy pun seolah mewakili perasaan para pendengar.