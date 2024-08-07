Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

David Bayu Setia Dukung Audrey Davis di Kasus Video Syur

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:07 WIB
David Bayu Setia Dukung Audrey Davis di Kasus Video Syur
David Bayu Setia Dukung Audrey Davis di Kasus Video Syur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Davis, anak David Bayu baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan video syur mirip dirinya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan pantauan, Audrey Davis menjalani pemeriksaan sekitar empat jam. Kuasa hukum Audrey, Sandy Arifin, menyebut, kliennya diberikan 29 pertanyaan oleh penyidik.

"Hari ini agendanya sebagai tim kuasa hukum untuk klien kami Mbak Audrey tadi kami sudah mendampingi kurang lebih ada sekitar 29 pertanyaan yang sudah kami sampaikan," ucap Sandy Arifin kepada awak media.

"Untuk materinya silakan rekan-rekan ditanyakan ke pihak penyidik. Tapi intinya tadi semua apa yang disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik," tambahnya.

David Bayu dan Audrey Davis
David Bayu dan Audrey Davis

Sementara itu, Audrey yang tampil tertutup dengan masker hitam dan topi putih, tidak memberikan komentar apapun.

Perempuan 24 tahun itu memilih untuk menyerahkan proses hukum kepada pengacaranya.

Dalam kesempatan yang sama, David Bayu turut mendampingi sang putri menjalani pemeriksaan hari ini.

Mantan vokalis Naif itu pun irit bicara. Hanya saja, dia mengaku akan terus memberikan dukungan moril kepada sang anak dalam menghadapi kasus ini.

"Selalu support untuk anak," ujar David Bayu.

David Bayu lalu meminta doa terbaik kepada masyarakat agar kasus anak segera menemui titik terang.

"Iya mohon doanya saja. Terima kasih guys. Ya pokoknya sudah saya serahkan (ke pihak berwajib)," kata dia lagi.

 

