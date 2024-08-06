Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Madon si Juara Bertahan Game Bola Kertas dalam Selontok Fish Official

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:22 WIB
Madon si Juara Bertahan Game Bola Kertas dalam Selontok Fish Official
Madon si Juara Bertahan Game Bola Kertas dalam Selontok Fish Official. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Selontok Fish Official mengajak netizen bernostalgia dengan permainan bola kertas yang kerap dimainkan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Video tersebut diunggah akun tersebut lewat Reels Instagram.

Permainan bola kertas mirip dengan pertandingan sepak bola yang menggunakan kertas sebagai pemain. Setiap kertas pemain yang diberi nomor akan dimainkan dengan cara memukulnya dan mengarahkan bola kertas ke gawang lawan.

Madon si Juara Bertahan Game Bola Kertas. (Foto: MNC Media)
Madon si Juara Bertahan Game Bola Kertas. (Foto: MNC Media)

Dalam video Reels Instagram Selontok Fish Official, Madon si karakter utama terlihat mengganggu anak-anak yang bermain bola kertas. Pasalnya, dia selalu menang dalam permainan tersebut dan sering mengejek lawannya.

Sikap Madon itu membuat lawannya tidak terima dan mengadu kepada kakaknya. Selain menampilkan keseruan permainan bola kertas, video Reels tersebut juga menyinggung soal khodam atau pelindung spiritual yang kerap dibahas dalam masyarakat akhir-akhir ini. 

Jika Anda kangen dengan permainan bola kertas ini, silakan mengunjungi Reels Instagram dan channel YouTube @SelontokFishOfficial.*

(SIS)

