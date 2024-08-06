Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selontok Fish Official Gali Humor dari Peristiwa Sehari-hari

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:08 WIB
Selontok Fish Official Gali Humor dari Peristiwa Sehari-hari
Selontok Fish Official Gali Humor dari Peristiwa Sehari-hari. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Selontok Fish Official terkenal dengan konten sketsa komedi yang menghadirkan berbagai tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kekuatan channel YouTube ini terletak pada penggunaan bahasa Palembang yang menjadi ciri khasnya.

Setiap konten dalam channel YouTube ini diperankan beberapa teman dari Selontok Fish yang memerankan masing-masing karakter. Dalam deskripsi konten dijelaskan bahwa selain berakting, mereka juga bertindak sebagai tim produksi.

Salah satu karakter utama dalam konten Selontok Fish Official adalah Madon. Madon sering menjadi pusat cerita, memulai berbagai masalah atau topik yang akan dikembangkan dalam sketsa. 

Selontok Fish Official gali humor dari peristiwa sehari-hari. (Foto: MNC Media)
Selontok Fish Official gali humor dari peristiwa sehari-hari. (Foto: MNC Media)

Dalam salah satu video, Madon bermain ke rumah temannya dan disuguhi buah naga. Setelah mengonsumsi buah tersebut, dia kembali ke rumah dan mendapati urinnya berwarna merah. Khawatir dengan kondisi tersebut, Madon segera mencari informasi di Google dan menemukan kemungkinan adanya penyakit serius.

Namun, ketika Madon bertemu kembali dengan temannya, dijelaskan bahwa buah naga dapat menyebabkan urin berwarna merah karena zat warna dari buah tidak tercerna dengan baik. Penjelasan itu membuat Madon sadar bahwa dirinya tidak mengalami penyakit berbahaya.

Kehadiran karakter Madon yang polos dan kejadian-kejadian lucu dalam kehidupan sehari-hari membuat konten Selontok Fish Official sangat relatable dan menghibur. Jangan lupa menontonnya di channel YouTube @selontokfishofficial.*

(SIS)

