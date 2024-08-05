Isap Pods di Madinah, Lula Lahfah: Saya Minta Maaf

JAKARTA - Lula Lahfah menjadi perbincangan di media sosial setelah tertawa saat diteriaki haram oleh anak-anak ketika mengisap pods di Madinah. Menyadari yang dilakukannya salah, wanita 25 tahun itu akhirnya meminta maaf.

Sebagai informasi, Lula Lahfah sedang menjalani ibadah umrah bersama teman-teman selebgram lainnya. Tapi, saat sedang berjalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi, Lula tak bisa melepas kebiasaan dalam mengisap pods atau rokok uap elektrik.

Saat sedang mengisap pods, dirinya diteriaki oleh segerombolan anak-anak bahwa hal tersebut haram. Tapi, Lula malah membuat video yang menceritakan kejadian tersebut sambil tertawa-tawa tanpa mencari tahu dahulu kebenarannya.

Lula pun mendapatkan pesan dari penggemarnya melalui Direct Message (DM) di Instagram yang menyebutkan bahwa pods itu haram. Terlebih dirinya mengisapnya di Tanah Suci.

"Lul pods tu haram lul astaghfirullah," tulis seorang fans pada pesan yang dikirimkan ke Lula Lahfah.

Setelah mendapat komentar dari warganet mengenai video tersebut, Lula Lahfah mengaku tak tahu dan meminta maaf atas apa yang disampaikannya. Tapi, ia menegaskan bahwa tak mengisap pods di kawasan masjid.

"Iya guys huhu aku ga tau maaf ya ini jadi pembelajaran banget. aku mau ngasih tau juga kejadiannya, aku ga ngepods di dalem atau plataran masjid, kejadiannya di ruko ruko gitu tapi ini juga tidak menjustifikasi perbuatan aku. Alhamdulillah ini umrah pertama aku dan belajar banyak banget dari sini. makasih banyak buat semuanya yang udah ngingetin yaaa," tulis Lula dalam unggahan di Instagram Story.