HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dapat Hukuman Mati Usai Tenggelamkan Dante

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |23:45 WIB
Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dapat Hukuman Mati Usai Tenggelamkan Dante
Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dapat Hukuman Mati Usai Tenggelamkan Dante (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Tamara Tyasmara membeberkan harapannya terkait kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante. Meski sempat menjalin hubungan asmara dengan Yudha Arfandi, yang merupakan terdakwa kasus kematian anaknya, Tamara tetap berharap agar sang mantan mendapat hukuman setimpal.

Tak main-main, bintang film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ini berharap agar Yudha Arfandi bisa dihukum mati.


"(Berharap) banget lah. Iya, benar, hukuman mati. Berat-beratnya lah pokoknya hukuman mati," tegas Tamara Tyasmara usai persidangan.

Tak hanya itu, Tamara juga sempat meneriaki YA seorang pembunuh di sela persidangan. Bahkan, dia juga sempat mengomentari penampilan YA di ruang sidang yang hadir mengenakan batik.

Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dapat Hukuman Mati Usai Tenggelamkan Dante (Foto: Ravie Wardani/MPI)


Hal itu diucapkan Tamara sebagai bentuk amarahnya kepada mantan kekasihnya.

"Mau kondangan ya?" tutur Tamara.

Di sisi lain, Tamara menegaskan dirinya tak pernah memutus komunikasi dengan keluarga YA. Perempuan 29 tahun itu bahkan tak habis pikir dengan sikap keluarga yang membela YA habis-habisan.

 

