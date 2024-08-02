Tengku Dewi Putri Pastikan Nama Andrew Andika Tercantum dalam Akta Kelahiran Baby Luv

JAKARTA - Tengku Dewi Putri menegaskan bakal mencantumkan nama Andrew Andika di dalam Akta Kelahiran putrinya yang diberi nama Zeya Savvanah Luv.

Tengku Dewi mengatakan hal itu dilakukan guna menghormati status Andrew sebagai ayah kandung baby Luv.

"Akta lahir tetap. Jadi Akta lahir itu tetap kedua orang tuanya ada," ucap Tengku Dewi Putri di RSPI Tangerang Selatan Jumat (2/8/2024).

Andrew Andika sempat mengadzani anak keduanya setelah lahir

Selain itu, Tengku Dewi berkomitmen tak akan melibatkan buah hatinya dalam permasalahan keluarga. Dia juga ingin kedua anaknya selalu mendapat peran orang tua yang ideal.