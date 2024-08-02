Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Pastikan Nama Andrew Andika Tercantum dalam Akta Kelahiran Baby Luv

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |23:01 WIB
Tengku Dewi Putri Pastikan Nama Andrew Andika Tercantum dalam Akta Kelahiran Baby Luv
Tengku Dewi Putri Pastikan Nama Andrew Andika Tercantum dalam Akta Kelahiran Baby Luv (Foto: IG Andrew)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri menegaskan bakal mencantumkan nama Andrew Andika di dalam Akta Kelahiran putrinya yang diberi nama Zeya Savvanah Luv.

Tengku Dewi mengatakan hal itu dilakukan guna menghormati status Andrew sebagai ayah kandung baby Luv.

"Akta lahir tetap. Jadi Akta lahir itu tetap kedua orang tuanya ada," ucap Tengku Dewi Putri di RSPI Tangerang Selatan Jumat (2/8/2024).

Andrew Andika sempat mengadzani anak keduanya setelah lahir
Andrew Andika sempat mengadzani anak keduanya setelah lahir

Selain itu, Tengku Dewi berkomitmen tak akan melibatkan buah hatinya dalam permasalahan keluarga. Dia juga ingin kedua anaknya selalu mendapat peran orang tua yang ideal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182621//ariel_noah-YHkU_large.jpg
Ariel Ungkap Nasib NOAH Usai Terlibat dalam Proyek Film Dilan ITB 1997
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182508//indy_barends-c0ow_large.JPG
Indy Barends Viral di X dan Dikaitkan dengan RM BTS, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182480//vidi_aldiano-RDsj_large.jpg
Vidi Aldiano ungkap Alasan Takut Punya Anak, Tak Mau Penyakit Genetik Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182479//amanda_manopo-4ZUD_large.jpeg
Amanda Manopo Pamer Parfum 1 Lemari, Jumlahnya Ratusan Botol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement