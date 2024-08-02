Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis

Budi Sunandar , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:01 WIB
Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis
Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis (Foto: IG Audrey)
A
A
A

PADANG - Kasus penyebaran video syur diduga mirip Audrey Davis, anak musisi David Bayu alias David Naif menemui babak baru. Polisi telah menangkap dua pelaku penyebar video syur tersebut.

Salah satunya ditangkap di kota Padang Sumatera Barat oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Tim Klewang dari Sat Reskrim Polresta Padang. 

Pelaku berinisial JE berprofesi sebagai penjaga wc umum. Pelaku berinisial JE (35) ditangkap di daerah Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang saat berada di rumahnya.

Audrey Davis
Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis (Foto: IG Audrey)

Tersangka JE pernah bekerja sebagai penjaga wc umum di daerah pasar Siteba dan belakangan berhenti bekerja dan menganggur.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102606/audrey_davis-v6HP_large.jpg
Alasan David Bayu Tidak Mau Bertemu Pelaku Penyebar Video Syur Audrey Davis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/33/3036138/audrey_davis-nD2q_large.jpg
Kasus Video Syur, Polisi Bakal Panggil Anak David Bayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028646/david-bayu-banjir-dukungan-netizen-usai-putrinya-diduga-terseret-video-syur-j9Gw7wR5kd.jpg
David Bayu Banjir Dukungan Netizen usai Putrinya Diduga Terseret Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028415/david-bayu-sibuk-manggung-di-tengah-skandal-dugaan-video-syur-audrey-davis-ou4R9suzRq.jpg
Respons David Bayu atas Dugaan Skandal Video Syur Audrey Davis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028343/instagram-audrey-davis-hilang-usai-dugaan-video-syur-tersebar-9LBnZbO5FM.jpg
Instagram Audrey Davis Hilang usai Dugaan Video Syur Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/205/2852269/david-bayu-tak-masalah-lagunya-dinyanyikan-tanpa-izin-ini-alasannya-33njFG51Ws.jpg
David Bayu Tak Masalah Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement