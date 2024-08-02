Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis

PADANG - Kasus penyebaran video syur diduga mirip Audrey Davis, anak musisi David Bayu alias David Naif menemui babak baru. Polisi telah menangkap dua pelaku penyebar video syur tersebut.

Salah satunya ditangkap di kota Padang Sumatera Barat oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Tim Klewang dari Sat Reskrim Polresta Padang.

Pelaku berinisial JE berprofesi sebagai penjaga wc umum. Pelaku berinisial JE (35) ditangkap di daerah Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang saat berada di rumahnya.

Polisi Tangkap Penyebar Video Mirip Audrey Davis (Foto: IG Audrey)

Tersangka JE pernah bekerja sebagai penjaga wc umum di daerah pasar Siteba dan belakangan berhenti bekerja dan menganggur.