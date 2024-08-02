Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Sempat Adzani Sang Putri setelah Lahir

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:49 WIB
Andrew Andika sempat mengadzani anak keduanya setelah lahir. (Foto: Instagram/@andrewandika)
JAKARTA - Selebgram Tengku Dewi Putri memberikan izin kepada sang suami, Andrew Andika untuk mengadzani putrinya, Zeya Savvanah Luv, yang lahir pada 31 Juli 2024.

Andrew diketahui mengunggah deretan foto saat menemui putrinya untuk pertama kali. Dalam postingan tersebut, dia terlihat mengumandangkan adzan di telinga putri cantiknya tersebut.

“Setelah aku selesai operasi, dia (Andrew Andika) datang. Sempat mengadzani anaknya, terus pulang. Malamnya, dia datang lagi bareng orangtuanya. Tapi, tidak ada ngomong apa-apa,” kata Tengku Dewi Putri di Bintaro, pada Jumat (2/8/2024). 

Tak sekadar menjenguk sang putri, Tengku Dewi menyebut suami yang tengah digugat cerainya itu turut andil dalam memberikan nama belakang anaknya. Sementara nama depan dan tengah sang putri datang darinya.

“Jadi, Zeya Savannah itu nama dari saya. Sedangkan Luv kebetulan ada andil bapaknya juga dari lama. Jadi ya sudah lah ya dimasukkan saja,” tuturnya menambahkan.

Andrew Andika sempat mengadzani anak keduanya setelah lahir. (Foto: Instagram/@andrewandika)

