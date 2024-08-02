Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Senang Naik Motor saat Antar Anak Sekolah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:26 WIB
Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Senang Naik Motor saat Antar Anak Sekolah
Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Senang Naik Motor saat Antar Anak Sekolah (Foto: IG Zaskia)
JAKARTA - Zaskia Adya Mecca merasa lebih nyaman naik motor ketimbang mobil saat mengantar anak-anaknya sekolah. Istri Hanung Bramantyo tersebut juga merasa tak perlu gengsi ketika harus keluar rumah pakai motor.

Menurut Zaskia, mengendarai motor saat mengantarkan anak sekolah sangat menghemat waktu. Sebab, sebagai ibu rumah tangga, dia merasa banyak kegiatan yang harus dilakukan.

"Aku tuh lebih senang naik motor, kalau naik mobil butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sekolah, tapi kalau naik motor paling lama 10 menit udah sampai," kata Zaskia Adya Mecca di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Senang Naik Motor saat Antar Anak Sekolah
Alasan Zaskia Adya Mecca Lebih Senang Naik Motor saat Antar Anak Sekolah

Perempuan 36 tahun ini tak gengsi ketika pergi menggunakan motor meski dirinya dikenal sebagai artis papan atas.

Zaskia menilai, dirinya tak butuh lagi pengakuan dari orang lain dan ingin fokus menjadi ibu rumah tangga baik.

"Kalau memang ada yang praktis kenapa nggak? Aku senang yang praktis aja. mungkin karena anak aku banyak aku yang dikerjain juga banyak kalau waktu bisa aku hemat buat apa nyaman lama di mobil tapi buang waktu banyak," tuturnya.

