Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Saksikan Rudal Hantam Langit Lebanon sebelum Masuk ke Palestina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |16:00 WIB
Zaskia Adya Mecca Saksikan Rudal Hantam Langit Lebanon sebelum Masuk ke Palestina
Zaskia Adya Mecca sempat Saksikan Rudal Hantam Langit Lebanon sebelum Masuk ke Palestina. (Foto: Instagram/@zaskiaadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca membagikan cerita terbaru di balik misi kemanusiaan yang tengah dijalaninya di Timur Tengah. Dari Yordania, kini dua sudah masuk ke wilayah Palestina. 
“Aku baru dapat kabar, visaku ke Aqsa sudah diapproved! Tapi di saat bersamaan, Kemenlu mengeluarkan imbauan untuk tak bepergian ke Israel, Iran, dan Lebanon,” ujarnya dalam unggahan pada 10 Agustus 2024. 

Sehari sebelum memasuki wilayah Palestina, Zaskia sempat menyaksikan langsung dua rudal meledak di perbatasan wilayah Lebanon dan Israel. Momen itu, diakui ibu lima anak tersebut, membuatnya sangat khawatir. 
“Jujur, hati ini tegang. Takut, izin dari suami mendadak hilang. Kalau akunya sih jangan ditanya. Betapa mantap hatiku untuk sampai di Baitul Maqdis. Insya Allah, siap jiwa raga tanpa ragu. Percaya banget dijaga sama Allah SWT,” katanya.

Zaskia Adya Mecca. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
Zaskia Adya Mecca. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Saat ini, Zaskia Adya Mecca sudah berada di perbatasan Israel. Bahkan ia juga telah mengirimkan video wasiat berisi perjanjiannya dengan sang suami kepada keluarga di Indonesia.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066343/zaskia_adya_mecca-ypLD_large.jpg
Anak Sulungnya Ikut Gadis Sampul, Zaskia Adya Mecca Mendadak Flashback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047551/zaskia_adya_mecca-BvkK_large.jpg
Zaskia Adya Mecca Masuk Israel, Hanung Bramantyo: Ya Allah Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045275/zaskia_adya_mecca-DLUC_large.jpg
Momen Haru Zaskia Adya Mecca Kunjungi Kamp Pengungsian Palestina di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044696/zaskia_adya_mecca-PwAG_large.jpg
Dilarang Suami, Zaskia Adya Mecca Pernah Batalkan Syuting di Tengah Proses Reading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/33/3044104/zaskia_adya_mecca-9Go1_large.jpg
Zaskia Adya Mecca Merasa Sudah Bukan Artis Lagi Usai Vakum Syuting Belasan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043836/zaskia_adya_mecca-y2GZ_large.jpg
Zaskia Adya Mecca Beri Klarifikasi usai Video Ajarkan Anak Naik Motor Tanpa Helm Viral
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement