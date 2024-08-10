Zaskia Adya Mecca Saksikan Rudal Hantam Langit Lebanon sebelum Masuk ke Palestina

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca membagikan cerita terbaru di balik misi kemanusiaan yang tengah dijalaninya di Timur Tengah. Dari Yordania, kini dua sudah masuk ke wilayah Palestina.

“Aku baru dapat kabar, visaku ke Aqsa sudah diapproved! Tapi di saat bersamaan, Kemenlu mengeluarkan imbauan untuk tak bepergian ke Israel, Iran, dan Lebanon,” ujarnya dalam unggahan pada 10 Agustus 2024.

Sehari sebelum memasuki wilayah Palestina, Zaskia sempat menyaksikan langsung dua rudal meledak di perbatasan wilayah Lebanon dan Israel. Momen itu, diakui ibu lima anak tersebut, membuatnya sangat khawatir.

“Jujur, hati ini tegang. Takut, izin dari suami mendadak hilang. Kalau akunya sih jangan ditanya. Betapa mantap hatiku untuk sampai di Baitul Maqdis. Insya Allah, siap jiwa raga tanpa ragu. Percaya banget dijaga sama Allah SWT,” katanya.

Saat ini, Zaskia Adya Mecca sudah berada di perbatasan Israel. Bahkan ia juga telah mengirimkan video wasiat berisi perjanjiannya dengan sang suami kepada keluarga di Indonesia.*

