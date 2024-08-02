Rizky Febian Gelar Tur 10 Kota, Rayakan Satu Dekade Berkarya

JAKARTA - Jika mendengar nama Rizky Febian, tentu langsung teringat dengan lagu 'Kesempurnaan Cinta' miliknya yang turut melambungkan namanya. Tak terasa, momen hadirnya 'Kesempurnaan Cinta' ternyata sudah terjadi hampir 10 tahun silam. Dengan kata lain, sudah hampir satu dekade Rizky Febian berkiprah di belantika musik tanah air.

Menandai perjalanan 10 tahun berkarya di industri musik, Rizky Febian menggelar tur di 10 titik kota. Tur bertajuk “Perjalanan 10 Tahun Rizky Febian” ini akan dimulai di Bogor (29 September 2024), kemudian singgah di Yogyakarta (13 Oktober 2024), Garut (20 Oktober 2024), Surabaya (26 Oktober 2024), Bandung (23 November 2024).

Lima kota lain yang akan disambangi Rizky Febian nantinya akan diumumka dimana salah satunya adalah Jakarta yang menjadi kota penutup tur ini pada 2025 sekaligus merayakan tepat 10 tahun Rizky Febian berkarya sejak Kesempurnaan Cinta dirilis tahun 2015.

Impian untuk mengadakan tur memang sudah muncul sejak lama. Namun, momentum ini dirasa yang paling tepat mengingat 10 tahun adalah waktu yang terbilang cukup lama bagi seorang musisi untuk terus berproses menjadi lebih baik, dari segi karya maupun sosoknya.

"Ini impian dari jauh-jauh banget, makanya kenapa baru bisa terselenggara. Karena kalau dulu masih belum percaya diri," ujar Rizky Febian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).

Bukan hanya sebagai perayaan 10 tahun perjalanannya, justru Rizky Febian merasa momen ini sebagai proses pendewasaan diri. Sebab, menyelenggarakan tur adalah bagian dari keberanian untuk menantang diri sendiri.

Proses panjang yang dilalui dengan segala lika-likunya selama tur berlangsung tentu akan mengukir kenangan tak terlupakan bagi Rizky Febian.

"Tapi di sepuluh tahun ini, selain ingin menghibur orang dan me-reminder kalau aku udah sepuluh tahun, tapi ingin ada proses yang ingin aku rasain juga ketika tur itu rasanya seperti apa, prosesnya seperti apa, pahit manisnya tur seperti apa, jadi aku bisa merasakan. Jadi ketika nanti ada suatu cerita yg bisa aku ceritakan," tandasnya.