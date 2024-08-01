Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Siap Kawal Hubungan Syifa Hadju dan El Rumi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |23:01 WIB
Rebecca Klopper Siap Kawal Hubungan Syifa Hadju dan El Rumi
Rebecca Klopper Siap Kawal Hubungan Syifa Hadju dan El Rumi (Foto: IG Becca)
A
A
A

JAKARTA - Satu persatu sahabat El Rumi dan Syifa Hadju mulai menunjukkan dukungannya agar pasangan ini terus bersatu hingga naik pelaminan. Salah satunya adalah Rebecca Klopper

Saat Syifa Hadju berulang tahun ke-24 pun, Becca menuliskan doa dan harapan terbaik agar sahabatnya itu menemukan kebahagiaan. Sebab, Syifa Hadju lah yang turut menemani Becca saat dirinya terpuruk.

Bahkan, Becca juga berharap Syifa dipertemukan dengan sosok yang tulus seperti dirinya. Sebab, Becca merasakan sendiri ketulusan hati seorang Syifa Hadju. Siapa sangka ternyata di hari ulang tahun Syifa, El Rumi sudah hadir dalam kehidupannya. 

El Rumi dan Syifa Hadju
El Rumi dan Syifa Hadju

Hal ini pun terungkap dari foto-foto yang dibagikan Deswita Maharani. Ada Rebecca Klopper disana dan sahabat lain yang tergabung dalam 'geng mermaid' di momen perayaan ulang tahun Syifa.

Becca pun menyatakan dukungannya untuk Syifa Hadju dan El Rumi. Ketika salah satu netizen menanyakan soal dukungan untuk pasangan itu, Becca mengaku akan jadi garda terdepan untuk terus mengawalnya. 

"BECAAAA, NAIK KAPAL ELCIPA JG GAAA???," tanya salah satu netizen dikutip dari unggahan Instagram @rklopperr, Kamis (1/8/2024). 

"Saya nahkodanya pak," jawabnya. 

Salah satu netizen pun mendoakan agar Becca bertemu dengan sosok pria yang bisa mencintainya sepenuh hati sebagaimana El Rumi kepada Syifa Hadju. 

"Bec semoga kamu bisa menemukan pasangan hidup nerima kamu ya kaya Cipa," bunyi pesan dari salah satu netizen. 

 

