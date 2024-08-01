Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Rosadi Keukeuh Pertahankan Rumah Tangganya dengan Nisya Ahmad, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:15 WIB
JAKARTA - Andika Rosadi mengaku ingin mempertahankan rumah tangganya dengan adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad, usai digugat cerai di Pengadilan Agama (PA) sejak 10 Mei 2024.

Melalui kuasa hukumnya, Nata Sasmita, Andika bahkan sudah berupa melakukan mediasi di luar persidangan.

"Sebelumnya udah (mediasi). Mungkin karena mereka juga tidak merasa puas atas pembicaraan di luar makanya jalurnya di sini lah, di pengadilan. Di sini juga tetap ditempuh jalur damai. Kita udah 3 kali mediasi," kata Nata Sasmita usai persidangan, Kamis (1/8/2024).

Sayangnya, mediasi mereka di pengadilan pun tak menemui titik terang alias gagal. Oleh karenanya, persidangan pun berlanjut ke pembahasan pokok perkara.

Halaman:
1 2
