Umi Pipik Tak Desak Adiba Khanza Segera Hamil Meski Hampir 8 Bulan Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |09:05 WIB
Umi Pipik Tak Desak Adiba Khanza Segera Hamil Meski Hampir 8 Bulan Menikah
Umi Pipik Tak Desak Adiba Khanza Segera Hamil Meski Hampir 8 Bulan Menikah (Foto: Instagram/adiba.knza)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik membantah kabar yang menyebut anak sulungnya, Adiba Khanza, tengah mengandung buah cintanya dengan Egy Maulana Vikry. Pemilik nama asli Pipik Dian Irawati itu  justru menilai bahwa ada banyak orang yang salah kaprah ketika melihat unggahan di Instagram Story-nya beberapa waktu lalu.

"Nggak, kata siapa? hoax itu. Pasti salah lihat itu," tutur Umi Pipik di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Umi Pipik kemudian menjelaskan jika orang hamil yang dimaksud bukanlah sang putri.

Umi Pipik Tak Desak Adiba Khanza Segera Hamil Meski Hampir 8 Bulan Menikah (Foto: Instagram/adiba.knza)


"Saya bikin Story sama Shandy, kan Shandy lagi hamil nah fotonya aku, Shandy Adiba, Egy gitu pas kondangan jadi aku tulis sehat-sehat ya bumil, gitu," ungkapnya.

Bicara soal kehamilan Adiba, Umi mengatakan jika sang anak belum melakukan program apapun demi mendapat momongan, setelah delapan bulan menikah. Bahkan Umi Pipik pun mengaku tak ingin memaksa anaknya untuk segera hamil.

Menurut Umi Pipik, kehamilan merupakan Karunia Tuhan kepada orang terpilih.

"Belum, biarkan mengalir begitu aja," tandasnya.

(van)

