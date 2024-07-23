Abidzar Al Ghifari Akui Emosi dengan Netizen Lantaran Buat Adiba Khanza Menangis

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari sempat ribut dengan dua netizen di X, pemilik akun @rubihmsyh dan @rsucadvfmiur5. Pasalnya, dua pemilik akun tersebut sempat mengaitkan kecelakaan yang menewaskan Yitta Dali Wassink dengan kematian Ustaz Jefri Al Buchori beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, Abidzar mengaku tak emosi dengan apa yang ditulis oleh kedua orang tersebut. Melainkan, dirinya merasa sedih saat harus melihat kakaknya menangis usai membaca cuitan tersebut.

"Mau atensi atau bukan gua nggak jadi masalah, cuma yang jadi masalah kakak gua cerita ke gua sampai dia nangis," ujar Abidzar baru-baru ini.