Kontes Swara Bintang semakin panas, 9 kontestan siap tampil maksimal.

JAKARTA - Kontes Swara Bintang 2024 kini hanya menyisakan sembilan kontestan. Dengan semakin sedikitnya para kontestan maka bisa dipastikan persaingan akan berlangsung semakin panas.

Minggu lalu, langkah dua peserta, Qanty asal Bandung dan Desty dari Palembang, harus terhenti. Mereka terdepak dari panggung Kontes Swara Bintang 2024 karena minimnya voting dari penonton.

Dengan tersingkirnya Qanty dan Desty, maka sembilan kontestan yang tersisa adalah Siska (Sidoarjo), Gita (Lumajang), Sindy (Lampung), Naila (Tasikmalaya), Wina (Semarang), Lidya (Muara Teweh), Nabila (Medan), Vanny (Bandung), dan Kiky (Makassar).

Sembilan kontestan tersebut akan dibagi dalam dua tim. Sindy, Siska, Vanny, Naila, dan Wina akan bergabung dalam Tim Mansyur S & Iis Dahlia. Sementara Lidya, Gita, Kiky, dan Nabil berada di bawah Tim Inul Daratista & Iyeth Bustami.

Duel Bintang Kontes Swara Bintang akan tayang di MNCTV Selalu di Hati, pada 31 Juli 2024, pukul 21.00 WIB. Acara tersebut akan dipandu oleh Ayu Ting Ting, Ramzi, dan Rian Ibram.*

