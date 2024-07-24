Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, 11 Kontestan Siap Bersaing di Kontes Swara Bintang 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:20 WIB
Malam Ini, 11 Kontestan Siap Bersaing di Kontes Swara Bintang 2024
11 Kontestan Siap Bersaing di Duel Bintang Kontes Swara Bintang Malam Ini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menggelar babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang, malam ini (24/7/2024). Ajang pencarian bakat ini akan dipandu Ramzi, Erie Suzan, dan Rian Ibram.

Minggu lalu, Ayula asal Demak dan Ayun dari Bekasi, harus menghentikan langkah mereka dan tersingkir dari panggung Kontes Swara Bintang akibat jumlah vote yang rendah.

11 Kontestan Siap Bersaing di Duel Bintang Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
11 Kontestan Siap Bersaing di Duel Bintang Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)

Dengan begitu, hanya tersisa 11 kontestan yang  tampil malam ini: Siska (Sidoarjo), Gita (Lumajang), Qanty (Bandung), Sindy (Lampung), Naila (Tasikmalaya), Wina (Semarang), Lidya (Muara Teweh), Nabila (Medan), Vanny (Bandung), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar). 

Mereka akan dibagi dalam dua tim yang masing-masing dipimpin oleh Mansyur S/Iis Dahlia dan tim Inul Daratista/Iyeth Bustami. Sindy, Qanty, Siska, Vanny, Naila, dan Wina akan bergabung di tim Mansyur S/Iis Dahlia.

Sementara lima kontestan lainnya: Gita, Nabila, Desty, Kiky, dan Lidya akan berada di bawah naungan Inul Daratista/Iyeth Bustami. Karena itu, saksikan Kontes Swara Bintang di MNCTV, pada Rabu (24/7/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/598/3155821/kontes_swara_bintang-Yeq9_large.jpg
Malam Ini, 3 Peserta Siap Bersaing di Grand Final Kontes Swara Bintang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/598/3150053/kontes_swara_bintang-nuwK_large.jpg
Kontes Swara Bintang 2025 Minggu Ini: Calon Diva Berduet dengan Diva Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/598/3146338/kontes_swara_bintang-V7Nk_large.jpg
7 Penampilan Terbaik Calon Diva Muda di Kontes Swara Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142808/kontes_swara_bintang-RKbf_large.jpg
Duel 11 Diva Dangdut Muda Berlanjut di Kontes Swara Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/598/3138863/kontes_swara_bintang-tbpv_large.jpeg
Persaingan Panas 13 Calon Diva Dangdut di Panggung Menuju Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/598/3137712/kontes_swara_bintang_2025-nlvf_large.jpg
Kontes Swara Bintang 2025 Kembali Tayang Rabu Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement