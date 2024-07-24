Malam Ini, 11 Kontestan Siap Bersaing di Kontes Swara Bintang 2024

11 Kontestan Siap Bersaing di Duel Bintang Kontes Swara Bintang Malam Ini. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV akan menggelar babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang, malam ini (24/7/2024). Ajang pencarian bakat ini akan dipandu Ramzi, Erie Suzan, dan Rian Ibram.

Minggu lalu, Ayula asal Demak dan Ayun dari Bekasi, harus menghentikan langkah mereka dan tersingkir dari panggung Kontes Swara Bintang akibat jumlah vote yang rendah.

Dengan begitu, hanya tersisa 11 kontestan yang tampil malam ini: Siska (Sidoarjo), Gita (Lumajang), Qanty (Bandung), Sindy (Lampung), Naila (Tasikmalaya), Wina (Semarang), Lidya (Muara Teweh), Nabila (Medan), Vanny (Bandung), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar).

Mereka akan dibagi dalam dua tim yang masing-masing dipimpin oleh Mansyur S/Iis Dahlia dan tim Inul Daratista/Iyeth Bustami. Sindy, Qanty, Siska, Vanny, Naila, dan Wina akan bergabung di tim Mansyur S/Iis Dahlia.

Sementara lima kontestan lainnya: Gita, Nabila, Desty, Kiky, dan Lidya akan berada di bawah naungan Inul Daratista/Iyeth Bustami. Karena itu, saksikan Kontes Swara Bintang di MNCTV, pada Rabu (24/7/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)