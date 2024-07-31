Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Sonny Septian, Aktor Tampan yang Alami Penyempitan Pembuluh Darah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:28 WIB
Biodata dan Agama Sonny Septian, Aktor Tampan yang Alami Penyempitan Pembuluh Darah
Biodata dan Agama Sonny Septian, Aktor Tampan yang Alami Penyempitan Pembuluh Darah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Sonny Septian akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Sonny Septian diketahui sedang berjuang melawan sakitnya, yakni penyempitan pembuluh darah di otak.

Saat ini, Sonny sedang dalam taraf penyembuhan. Sang istri, Fairuz A Rafiq mengatakan bahwa Sonny Septian sudah berada 13 hari di rumah sakit. Kini kondisi Sonny Septian sudah mulai membaik setelah menjalani tindakan operasi pada Jumat (26/7/2024). 

"Sekarang keadaannya sedang pemulihan nanti hari ini insyaAllah belajar jalan dan begitu nanti posisinya sudah stabil, kalau dokter perbolehkan pulang," kata Fairuz A Rafiq saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Biodata dan Agama Sonny Septian, Aktor Tampan yang Alami Penyempitan Pembuluh Darah
Biodata dan Agama Sonny Septian, Aktor Tampan yang Alami Penyempitan Pembuluh Darah

Ibu tiga anak ini memohon doa semoga sang suami bisa segera sembuh dan diperbolehkan pulang. 

