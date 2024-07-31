Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akun X yang Hina Kematian Uje Hilang Usai Dilaporkan, Umi Pipik: Pengecut!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:35 WIB
Akun X yang Hina Kematian Uje Hilang Usai Dilaporkan, Umi Pipik: Pengecut!
Akun X yang Hina Kematian Uje Hilang Usai Dilaporkan, Umi Pipik: Pengecut! (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)
A
A
A

JAKARTA - Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik mengaku geram dengan akun X Project Hunter yang mendadak hilang setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 24 Juli 2024. Adapun laporan itu dilayangkan oleh putra keduanya, Abidzar Al Ghifari.

Sebagai ibu, Umi Pipik pun mendukung langkah hukum yang diambil sang anak.

Akun X yang Hina Kematian Uje Hilang Usai Dilaporkan, Umi Pipik: Pengecut! (Foto: Intens Investigasi)


"Sudah masuk tapi mungkin sedang dicari karena akunnya juga menghilang sekarang," kata Umi Pipik di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Umi pun mengaku cukup geram lantaran pemilik akun itu tidak menunjukan itikad baik setelah diajak bertemu.

"Pengecut ya dan dia mengakui di cuitan terakhirnya dia bilang dia tahu udah dilaporkan dan dia nulis dia emang pengecut dan nggak bakal mau ketemu karena dia takut imbasnya ke keluarga tapi dia nggak mikir keluarga orang lain dengan kalimat seperti itu," kata Umi Pipik.


Laporan yang dibuat keluarganya, kata Umi Pipik, demi menimbulkan efek jera. Umi juga menyebut kondisi anak-anaknya sempat terganggu dengan adanya cuitan tersebut.

Semula, ada dua akun X yang disinyalir menyinggung kematian Uje setelah kasus kecelakaan Dali Wassink viral. Namun, salah satu pemilik akun asal Cimahi, Jawa Barat sudah menemui Abidzar Al Ghifari untuk meminta maaf hingga masalah ini berujung damai.

(van)

