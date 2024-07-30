Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hakim Beri Sarwendah Kesempatan Terakhir setelah Kembali Absen di Sidang Cerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:45 WIB
Hakim Beri Sarwendah Kesempatan Terakhir setelah Kembali Absen di Sidang Cerai
Hakim Beri Sarwendah Kesempatan Terakhir setelah Kembali Absen di Sidang Cerai (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (30/7/2024). Sayangnya dalam sidang kali ini, pihak Sarwendah kembali absen seperti sebelumnya.

Sementara itu, Ruben juga diketahui tak hadir ke persidangan. Namun, dia memilih untuk diwakilkan oleh kuasa hukumnya.


"Agenda hari ini masih panggilan kedua untuk pihak tergugat. Namun pihak tergugat (Sarwendah) tidak hadir," kata Tiara Oktavia kuasa hukum Ruben Onsu, Selasa (30/7/2024).

Hakim Beri Sarwendah Kesempatan Terakhir setelah Kembali Absen di Sidang Cerai (Foto: Instagram/sarwendah29)

Ketidakhadiran Sarwendah untuk yang kesekian kalinya, membuat hakim pun memberikan kesempatan terakhir pada sidang pekan depan. Jika tak juga datang, maka sidang akan dilanjutkan ke agenda berikutnya.

"Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan satu kali untuk pihak," kata Tiara.


"Namun jika nanti sidang berikutnya tergugat tidak hadir maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
