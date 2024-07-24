Sarwendah Janji Bakal Ungkap Isi Gugatan Cerai Pasca Putusan dari Majelis Hakim

JAKARTA - Sarwendah sampai saat ini masih irit bicara soal perceraiannya dengan Ruben Onsu.

Sejak digugat cerai oleh Ruben Onsu, Sarwendah memang tidak mau mengungkapkan permasalahan rumah tangganya ke publik.

Sarwendah Tan (Foto: IG Sarwendah)

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon mengatakan bahwa kliennya berjanji akan mengungkapkan soal isi gugatan hingga alasan perceraiannya dengan Ruben Onsu, pasca putusan majelis hakim.

"Nanti pada waktunya setelah putusan selesai kami pasti akan bertemu dengan media untuk menjelaskan semuanya, dan pihak bang Minola juga demikian," kata Abraham Simon di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).