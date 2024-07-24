Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kuasa Hukum Sebut Sarwendah dan Ruben Onsu Ada Kemungkinan Rujuk 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:04 WIB
Kuasa Hukum Sebut Sarwendah dan Ruben Onsu Ada Kemungkinan Rujuk (Foto: IG Sarwendah)
JAKARTA - Pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Sampai saat ini, baik Ruben Onsu dan Sarwendah juga masih irit bicara terkait perceraiannya tersebut. 

Rupanya hal itu dikarenakan, keduanya masih membuka peluang untuk berbaikan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu. 

"Kemungkinan rujuk masih mungkin, kemungkinan apa pun masih mungkin," kata Chris Sam Siwu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024). 

"Jadi, kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang berarti sama saja tidak ada kemungkinan-kemungkinan itu," tambahnya. 

Chris Sam Siwu juga yakin bahwa Sarwendah dan Ruben Onsu memiliki alasan kuat untuk mencoba mempertahankan hubungan mereka. Keberadaan anak-anak jadi salah satu alasannya.

"Saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat untuk bertahan apalagi mereka sudah punya anak. Ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, terutama anak-anak mereka," ungkap Chris Sam Siwu.

Bahkan, hubungan kliennya bersama Ruben Onsu masih kompak dalam mengurus anak-anaknya. 

"Meskipun sekarang orangtuanya sedang berproses secara hukum tetapi mereka (Ruben dan Sarwendah) kompak membahagiakan anak anaknya dengan kondisi yang ada," jelas Chris Sam Siwu.

 

