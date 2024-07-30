Awkarin Umrah, Cantik dengan Tampil Berhijab

JAKARTA - Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin selalu menjadi sorotan. Tak hanya penampilannya yang kerap tampil terbuka, tapi juga kehidupan pribadinya.

Awkarin mengumumkan untuk pertama kalinya dia menjalani ibadah umrah. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Sebelum bertandang ke Tanah Suci, Awkarin foto bersama kedua orang tuanya. Karin tampil beda dalam balutan busana muslim dan juga hijab berwarna putih.

Awkarin berangkat umrah

Awkarin bercerita bahwa ibunya ingin umrah lengkap satu keluarga, namun ia sempat menolak karena merasa belum siap.

"Dari dulu Mama pengen umroh, udah aku sering tawarin tapi aku selalu bilang, 'Adek, mama, dan papa aja, akunya ga usah, belum siap', Terus, mama gak pernah mau, 'Maunya sama Karin' #pabolehbuat," tulis Karin dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @narinkovilda, Selasa (30/7/2024).

Setelah berpikir panjang dan meyakinkan hati, akhirnya Karin pergi umrah bersama kedua orang tuanya. Sayangnya sang adik tidak ikut karena sedang ada kegiatan di kampusnya.

"Jadi kita bertiga deh yang berangkat. @daraarafah best bisa bikin gue tergerak buat ikut umrah. Yaaa pokoknya gue di sini niat ibadah, tapi kalau ada salah-salah yang nggak disengaja kita semua di sini saling mengingatkan kok. Jadi, doakan saja yang baik-baik," tutur Awkarin.

Tak hanya bersama kedua orang tuanya, Awkarin juga umrah bareng para sahabat, seperti Dara Arafah, Keanu, dan masih banyak lagi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan Awkarin yang bikin pangling memakai hijab. Pasalnya selama ini dia sering memamerkan keseksiannya di media sosial dengan busana terbuka.