HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seram, Awkarin Dapat Ancaman dari Ojek Daring

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:18 WIB
Seram, Awkarin Dapat Ancaman dari Ojek Daring
Serem, Awkarin Dapat Ancaman dari Ojek Daring (Foto: IG Awkarin)
JAKARTA - Kejadian kurang menyenangkan dirasakan oleh selebgram Awkarin yang mendapat pengancaman dari seorang driver ojek daring. Hal ini diceritakan langsung oleh pemilik nama asli Karin Novilda ini di akun instagram pribadinya. 

Awkarin membagikan tangkapan layar pesan dari driver ojek daring yang mengancamnya dengan menyebut bahwa dirinya akan menunggu Awkarin untuk bertemu langsung.

Ngerih, Awkarin Dapat Ancaman dari Ojek Daring
Ngerih, Awkarin Dapat Ancaman dari Ojek Daring

"Tolong ya @gojekindonesia drivernya attitudenya diperhatikan. Ini sekarang dia ngancem saya "perempuan", nungguin saya di depan tempat saya berada. Pantes gak ini orang jadi driver?," ungkap Awkarin dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @narinkovilda, Senin (15/7/2024).

Lalu, Awkarin menceritakan kronologi kejadian sebelum ancaman tersebut dilontarkan oleh driver. Mulanya, Awkarin memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Namun sesampainya sang driver di tempat Awkarin berada, driver tersebut sempat menelefonnya dan tak diangkat oleh Awkarin. 

Pesanan tersebut akhirnya diterima Awkarin dan tak ada masalah setelah itu. 

"Awalnya gue pesen gofood. Dia nggak nunggu samsek, dia cuma nelfon satu kali. Hape gue di silent. Gue lagi ngobrol sama teman-teman gue. Dia kasih orderannya. Gue terima, dia juga baik-baik aja, gue bilang makasih," sambungnya. 

Namun mendadak driver tersebut mengungkap kekesalannya lewat chat dari aplikasi tersebut karena harus menunggu dan merasa tidak diberi uang tambahan atau tip oleh Awkarin. 

"Tiba-tiba gue dichat kayak gitu. Gue aja belom selesaikan orderan. Tahu dari mana dia gue nggak kasih tip. Tip kan setelah gue selesain orderan," sambungnya.

Melihat kejadian ini, Awkarin mengaku terkejut dan berusaha untuk tidak memperpanjang masalah dengan tetap memberikan bintang tiga dari lima untuk menilai driver tersebut di aplikasi. Dia tak ingin mematikan rezeki orang lain jika diberikan rating buruk. 

"Gue kaget banget dichat begitu. Gue kasih bintang 3 karena gue nggak kasih bintang 1 nanti tutup rezeki dia," ungkapnya.

 

