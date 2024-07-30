Syifa Hadju dan El Rumi Semakin Mesra, Eca Aura Galau: Kamu Tiba-Tiba Move On

JAKARTA - Di tengah kedekatan Syifa Hadju dan El Rumi yang semakin terang-terangan di media sosial, ada Elsa Japasal alias Eca Aura yang kini menjadi sorotan.

Diketahui Eca Aura juga sempat dikabarkan dekat dengan El Rumi. Keduanya juga sempat terciduk beberapa kali jalan bersama. Namun El Rumi menegaskan bahwa hubungannya dengan Eca hanya teman.

Kini di tengah kedekatan Syifa Hadju dan El Rumi, Eca Aura membagikan sebuah video di akun TikTok-nya yang dinilai sebagai ungkapan perasaan galaunya.

El Rumi dan Syifa Hadju

Dalam video tersebut Eca terlihat memakai dress berwarna pink dan membawa buket bunga putih sambil lipsync lagu milik Billie Eilish yang berjudul L'Amour De Ma Vie.

"You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. (Kau mengatakan tidak akan jatuh cinta lagi karena aku, tapi kamu tiba-tiba move on)." berikut lirik lagu tersebut, dikutip dari TikTok @elsajapasal, Senin (29/7/2024).