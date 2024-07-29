Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sikap Manis El Rumi ke Syifa Hadju Dibongkar Istri Ali Syakieb

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:05 WIB
Sikap Manis El Rumi ke Syifa Hadju Dibongkar Istri Ali Syakieb
Sikap Manis El Rumi ke Syifa Hadju Dibongkar Istri Ali Syakieb (Foto: Instagram/kesharatuliu05)
A
A
A

JAKARTA - Kedekatan Syifa Hadju dan El Rumi mendapatkan lampu hijau dari netizen. Tak hanya netizen, sahabat-sahabat Syifa pun tampaknya cukup bahagia dan antusias melihat kedekatan mereka.

Salah satunya adalah Margin Wieheerm, istri dari Ali Syakieb. Dari akun X, @aingriwehuy. Terlihat isi percakapan Margin yang membongkar betapa baiknya sosok El Rumi pada Syifa.

“He is such a gentleman, Cipa (Syifa) benar-benar dijadiin ratu,” tulis Margin.

Sikap Manis El Rumi ke Syifa Hadju Dibongkar Istri Ali Syakieb (Foto: X)


Tak hanya itu, pemilik nama asli Margin Winata Hermawan ini juga mengungkap bahwa El benar-benar memperlakukan Syifa dengan baik. Hal-hal kecil juga selalu diperhatikan oleh El dan senantiasa menjaga Syifa.

Margin pun ikut bahagia melihat sang sahabat diperlakukan bak ratu oleh El. Ia senang sosok Syifa Hadju bisa mendapatkan seseorang yang benar tulus menyayanginya.

“Daging ayam aja dia (El) suwirin buat Cipa. Benar-benar Cipa gak boleh gerak sama sekali,” ungkap Margin.


“Happy banget lihatnya ya Allah,” tambahnya.

Momen terungkapnya sikap manis El Rumi pada Syifa Hadju ini ikut bikin netizen baper. Mereka turut bahagia dan berharap El dan Syifa benar-benar menjalin asmara hingga ke jenjang yang lebih serius.

 

