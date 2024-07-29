Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Penggemar Esports Wajib Nonton Series The One di Vision+

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:15 WIB
Penggemar Esports Wajib Nonton Series <i>The One</i> di Vision+
Penggemar Esports Wajib Nonton Series {The One} di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Penggemar esports di Indonesia akan dimanjakan dengan tayangan seru Vision+ Originals berjudul series “The One". Series ini akan menggabungkan drama remaja dengan dunia kompetitif esports.

Tayang perdana pada 19 Januari 2024, series ini berhasil menarik perhatian penonton dengan alur cerita yang menarik dan para pemain muda berbakat. Kamu bisa streaming dengan klik di sini.

Series “The One” berhasil menangkap atmosfer kompetisi yang menegangkan, dinamika tim yang kompleks, dan lika-liku kehidupan seorang pro player dihiasi dengan kisah romansa.

Penggemar Esports Wajib Nonton Series {The One} di Vision+ (Foto: MNC Media)


Dibintangi oleh Emir Mahira sebagai Bara, seorang gamer yang harus bangkit dari keterpurukan, "The One" menyajikan kisah yang penuh emosi. Bara harus berjuang untuk kembali ke puncak karirnya sambil menghadapi masalah dalam tim barunya, SMBG.  

Selain Emir Mahira, series ini juga dimeriahkan oleh para pemain muda berbakat seperti Nasya Marcella, Anna Jobling, Shakira Jasmine, Wavi Zihan, Julian Jacob, dan Bima Zeno. Anna Jobling, aktris asal Malaysia juga turut menambah warna dalam series ini.


"The One" disutradarai oleh empat sutradara berbakat, yaitu Eko Kristianto, Amanda Iswan, Tanta Ginting, dan Pevita Pearce. Kombinasi gaya penyutradaraan mereka menghasilkan visual yang menarik dan mampu membawa penonton larut dalam setiap adegan.

Bagi para penggemar esports, "The One" akan terasa sangat relate dengan perjuangan dan mimpi yang mereka miliki. Selain itu, para pemain muda dalam series ini berhasil menampilkan akting yang memukau dan chemistry yang kuat.

 

