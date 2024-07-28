Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis

JAKARTA - Aura Kasih memang selalu menarik perhatian netizen. Pasalnya janda satu anak ini memiliki paras cantik dan penampilan seksi.

Pelantun lagu Mari Bercinta ini banyak membagikan potretnya di media sosial. Tak jarang unggahannya itu dinantikan oleh netizen.

Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis (IG)

Seperti baru-baru ini, Aura Kasih mengunggah dua foto cantiknya. Pada foto pertamanya, terlihat Aura Kasih sedang duduk santai di sofa saat liburan di luar negeri. Dia memakai atasan warna hitam tanpa lengan.

Aura Kasih begitu memesona dengan makeup flawless dan rambut panjang digerai. Dia juga menambahkan aksesori kalung dan jam tangan.

Pada foto selanjutnya terlihat dia bersandar di sofa sambil selfie. Aura memakai lipstik warna pink dan kacamata hitam, sambil pose salam dua jari.

Di unggahannya itu, dia curhat karena mengalami keracunan.

"Mata kabur, kepala nyut-nyutan, tenggorokan perih hati gak karuan. Kata dokter, aku di vonis keracunan," kata Aura Kasih dalam keterangan fotonya.

Sontak kabar tersebut bikin netizen khawatir. Mereka takut idolanya sakit. Rupanya, keracunan yang dimaksud bukan keracunan makanan atau obat.

"(keracunan) Janji manis," katanya.