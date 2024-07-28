Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:01 WIB
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis (Foto: IG Aura Kasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih memang selalu menarik perhatian netizen. Pasalnya janda satu anak ini memiliki paras cantik dan penampilan seksi.

Pelantun lagu Mari Bercinta ini banyak membagikan potretnya di media sosial. Tak jarang unggahannya itu dinantikan oleh netizen.

Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis (IG)
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis (IG)

Seperti baru-baru ini, Aura Kasih mengunggah dua foto cantiknya. Pada foto pertamanya, terlihat Aura Kasih sedang duduk santai di sofa saat liburan di luar negeri. Dia memakai atasan warna hitam tanpa lengan.

Aura Kasih begitu memesona dengan makeup flawless dan rambut panjang digerai. Dia juga menambahkan aksesori kalung dan jam tangan.

Pada foto selanjutnya terlihat dia bersandar di sofa sambil selfie. Aura memakai lipstik warna pink dan kacamata hitam, sambil pose salam dua jari.

Di unggahannya itu, dia curhat karena mengalami keracunan.

"Mata kabur, kepala nyut-nyutan, tenggorokan perih hati gak karuan. Kata dokter, aku di vonis keracunan," kata Aura Kasih dalam keterangan fotonya.

Sontak kabar tersebut bikin netizen khawatir. Mereka takut idolanya sakit. Rupanya, keracunan yang dimaksud bukan keracunan makanan atau obat.

"(keracunan) Janji manis," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/612/3021280/potret-aura-kasih-dan-anaknya-main-bareng-ular-mending-sama-ular-daripada-buaya-Qi3hJyCzrO.jpg
Potret Aura Kasih dan Anaknya Main Bareng Ular, Mending Sama Ular daripada Buaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement