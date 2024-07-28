Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Beri Nama Gabriella Allan Sumargo untuk Anak Pertamanya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |12:45 WIB
Denny Sumargo Beri Nama Gabriella Allan Sumargo untuk Anak Pertamanya
Denny Sumargo Beri Nama Gabriella Allan Sumargo untuk Anak Pertamanya (Foto: Instagram/sumargodenny)
JAKARTADenny Sumargo membagikan kabar bahagia kelahiran anak pertamanya dengan sang istri, Olivia Allan. Berjenis kelamin perempuan, bayi tersebut lahir melalui operasi caesar di RSIA Bunda, Jakarta.

Kabar bahagia ini disampaikan pria yang akrab disapa Densu itu melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Densu membagikan video detik-detik sang istri menjalani proses persalinan.

Denny Sumargo Beri Nama Gabriella Allan Sumargo untuk Anak Pertamanya (Foto: Instagram/sumargodenny)

Di awal video, Densu dan Olivia tampak berdoa bersama hingga Olivia meneteskan air mata. Setelahnya, Densu pun mengungkap nama yang mereka berikan untuk putri mereka, Gabriella Allan Sumargo. Dua nama terakhir dari nama putrinya merupakan nama belakang Olivia dan dirinya.

"Telah lahir putri kami, Gabriella Allan Sumargo," ujar Denny Sumargo dikutip dari unggahan Instagram @sumargodenny, Minggu (28/7/2028).


Video itu juga memperlihatkan Densu tampak setia mendampingi sang istri di meja operasi. Densu berusaha menenangkan istrinya, memberikan kekuatan lewat doa serta tangannya yang terus mengelus wajah istrinya.

Ketegangan seketika sirna dari hati Densu dan berubah menjadi bahagia bercampur haru saat mendengar tangisan pertama putrinya yang baru dilahirkan. Momen skin to skin Densu dan putrinya begitu mengharukan, begitu pula saat Olivia menggendong putri mereka untuk pertama kalinya.

 

