Fokus Jadi Suami yang Baik untuk Aaliyah, Thariq Halilintar Akui Pasrah Soal Momongan

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar baru saja resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan mereka pun digelar secara mewah dan meriah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Juli 2024.



Menikmati kehidupan baru sebagai sepasang suami istri, Aaliyah dan Thariq tampaknya santai soal rencana untuk punya momongan. Mereka bahkan memilih pasrah atas takdir Allah mengenai kehadiran buah hati dalam keluarga kecil mereka.



“Pokoknya kita sedikasihnya sama Allah SWT," ujar Thariq di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Fokus Jadi Suami yang Baik untuk Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Akui Pasrah soal Momongan (Foto: Instagram/thariqhalilintar)



Menjalani hari-hari sebagai sepasang suami istri, mereka ingin fokus menjalani kehidupan di depan mata dimana hanya ada mereka berdua sebelum nantinya dipercaya oleh Tuhan untuk merawat dan membesarkan seorang anak.



“Ya kita sementara fokus sama kita berdua," sambungnya.



Sehingga, Thariq kini akan berusaha untuk menjadi sosok suami yang baik, pemimpin terbaik untuk melangkah bersama Aaliyah dalam menjalani kehidupan rumah tangga.



"Jadi aku mau jadi suami yang baik dan menjadi imam yang baik aku fokusnya itu sekarang,” tandasnya.