6 Film Rekomendasi yang Tayang di RCTI+ untuk Temani Akhir Pekan

JAKARTA - Akhir pekan menjadi momen paling menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Nonton bareng merupakan salah satu kegiatan menyenangkan yang bisa dilakoni di rumah.

Berikut deretan judul film yang bisa Anda nikmati secara gratis di aplikasi RCTI+, pada 27 dan 28 Juli 2024:

27 Juli 2024

Hancock

Nezha

Man On The Edge

Sam Bahadur

28 Juli 2024

Fast & Furious 6

Vantage Point

Infernal Affairs 3

Endless Battle

6 Film Rekomendasi yang Tayang di RCTI+. (Foto: MNC Media)

Selain rekomendasi film di atas, ada banyak fitur RCTI+ lain yang bisa Anda jelajahi. Menonton konten video pendek misalnya, akan lebih mudah dengan kehadiran fitur Short+.

Ada pula fitur berita terupdate, musik, hingga podcast. Bagi Anda yang bermimpi menjadi content creator fitur HOT+ menjadi pilihan tertepat. Anda juga bisa menonton program terbaik RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews melalui aplikasi ini.

Dapatkan update rekomendasi hiburan hanya di RCTI+. Unduh aplikasi secara gratis di App Store dan Play Store. Semua tayangan hiburan ini dapat di tonton secara streaming di www.rctiplus.com.*



(SIS)