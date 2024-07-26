Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Megawati hingga Ganjar Pranowo Hadiri Resepsi Pernikahan Aaliyah-Thariq

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:51 WIB
Megawati hingga Ganjar Pranowo Hadiri Resepsi Pernikahan Aaliyah-Thariq
Megawati hingga Ganjar Pranowo Hadiri Resepsi Pernikahan Aaliyah-Thariq (Foto: YouTube)
JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Setelah kurang lebih delapan bulan pacaran, mereka akhirnya resmi menikah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (26/7/2024).

Usai menggelar acara akad pagi tadi, keduanya melanjutkan dengan acara resepsi. Mengusung adat Minang, Aaliyah tampil anggun dalam balutan gaun pengantin berupa atasan kebaya full payet dengan nuansa warna coklat dan semburat merah maroon. Kebaya tersebut tampak memiliki detail ekor menjuntai hingga menyapu lantai.

Megawati hingga Ganjar Pranowo Hadiri Resepsi Pernikahan Aaliyah-Thariq (Foto: YouTube)


Aaliyah memadukan kebaya modern itu dengan kain tenun khas Minang dengan nuansa warna gold. Penampilan gaun resepsi pernikahan Aaliyah semakin mewah dengan suntiang yang menghiasi kepalanya.

Sementara, Thariq tampak mengenakan busana berupa setelan jas dan cawek, yaitu celana longgar yang dipakai oleh kaum pria di Minang, yang juga memiliki nuansa warna coklat dan gold.


Di acara resepsi itu, mereka kedatangan banyak tamu undangan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah mantan presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR, Puan Maharani turut hadir memberikan ucapan selamat kepada pasangan ini.

Megawati memakai setelan outfit motif warna abu-abu dipadukan dengan selendang berwarna putih. Tatanan rambutnya disanggul khas dengan gayanya.

 

