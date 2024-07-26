Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Posisi Duduk Angelina Sondakh Tuai Sorotan di Akad Nikah Thariq Halilintar Aaliyah Massaid

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |18:24 WIB
Posisi Duduk Angelina Sondakh Tuai Sorotan di Akad Nikah Thariq Halilintar Aaliyah Massaid
Posisi Duduk Angelina Sondakh Tuai Sorotan di Akad Nikah Thariq Halilintar Aaliyah Massaid (Foto: YouTube Thariq Halilintar)
JAKARTA - Angelina Sondakh turut hadir dalam acara akad nikah anak sambungnya, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Kehadiran Angie di pernikahan Aaliyah dan Thariq pun mendadak jadi perbincangan lantaran posisi duduknya di acara tersebut.

Diketahui, Angelina Sondakh duduk di barisan depan atau sejajar dengan Zahwa Massaid dan juga Keanu Massaid. Posisi duduknya tersebut bisa dikatakan jauh berbeda dari momen lamaran pada Juni lalu.

Posisi Duduk Angelina Sondakh Tuai Sorotan di Akad Nikah Thariq Halilintar Aaliyah Massaid (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

"Mantap, bu Reza terlihat sayang ke mami Angie, love u both," kata nila***.

"Ya Allah mewek aku, Aaliyah tetap menempatkan kedua ibu diacara pernikahannya. Pas mbak Angie memberikan restu nambah mewek," ucap meina***.

"Hebat Aaliyah, dia selalu menghadirkan kedua ibunya, ibu kandung dan ibu sambungnya. Keren Aal. Semoga Samawa," sambung boy***.

Kendati tak berada di kursi ibu pengantin, Angie dan Reza terlihat kompak memakai kebaya dengan warna serupa di hari bahagia Aaliyah Massaid. Bahkan warna seragam mereka berdua, sama persis dengan anggota keluarga yang lain, seolah menunjukkan kekompakan keluarga besar.

Menariknya, setelah prosesi penjemputan besan, Reza tampak berjalan ke arah Angie dan menggandeng tangan wanita 46 tahun itu. Hal itu dilakukan lantaran Aal dan Thariq akan menjalani prosesi sungkeman.

 

Halaman:
1 2
