Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Sumbang Satu Sholawat

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar telah resmi menikah pada Jumat (26/7/2024).

Setelah prosesi akad nikah digelar, ibunda Aaliyah Massaid, Reza Artamevia memberikan sebuah hadiah di depan keluarga dan kerabat yang hadir.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

Reza Artamevia menyumbangkan suara merdunya dengan melantunkan satu sholawat Nataswassal Bil Hubabah.

"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, mudah-mudahan berkenan. Saya akan bawakan insya Allah sholawat Natawassal Bil Hubabah," ucap Reza Artamevia mengawali.

Adapun sholawat itu ditujukan kepada orang-orang yang selalu bersholawat dalam kesehariannya.

"Ini sholawat yang ditujukan untuk Syyaidah Siti Khadijah radhiyallahu'anha juga untuk Syyaidah Fatimah Az-Zahra dan juga Siti Aisyah radhiyallahu'anha beserta seluruh keluarga dan juga beserta seluruh orang-orang yang senantiasa bershalawat," kata Reza Artamevia.

Suara merdu Reza Artamevia berhasil membuat keluarga dan kerabat yang hadir terhanyut dalam suasana yang semakin khidmat.