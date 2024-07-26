JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar telah resmi menikah pada Jumat (26/7/2024).
Setelah prosesi akad nikah digelar, ibunda Aaliyah Massaid, Reza Artamevia memberikan sebuah hadiah di depan keluarga dan kerabat yang hadir.
Reza Artamevia menyumbangkan suara merdunya dengan melantunkan satu sholawat Nataswassal Bil Hubabah.
"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, mudah-mudahan berkenan. Saya akan bawakan insya Allah sholawat Natawassal Bil Hubabah," ucap Reza Artamevia mengawali.
Adapun sholawat itu ditujukan kepada orang-orang yang selalu bersholawat dalam kesehariannya.
"Ini sholawat yang ditujukan untuk Syyaidah Siti Khadijah radhiyallahu'anha juga untuk Syyaidah Fatimah Az-Zahra dan juga Siti Aisyah radhiyallahu'anha beserta seluruh keluarga dan juga beserta seluruh orang-orang yang senantiasa bershalawat," kata Reza Artamevia.
Suara merdu Reza Artamevia berhasil membuat keluarga dan kerabat yang hadir terhanyut dalam suasana yang semakin khidmat.