Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Sumbang Satu Sholawat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:02 WIB
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Sumbang Satu Sholawat
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah, Reza Artamevia Sumbang Satu Sholawat (Foto: Youtube Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar telah resmi menikah pada Jumat (26/7/2024).

Setelah prosesi akad nikah digelar, ibunda Aaliyah Massaid, Reza Artamevia memberikan sebuah hadiah di depan keluarga dan kerabat yang hadir. 

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

Reza Artamevia menyumbangkan suara merdunya dengan melantunkan satu sholawat Nataswassal Bil Hubabah.

"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, mudah-mudahan berkenan. Saya akan bawakan insya Allah sholawat Natawassal Bil Hubabah," ucap Reza Artamevia mengawali. 

Adapun sholawat itu ditujukan kepada orang-orang yang selalu bersholawat dalam kesehariannya. 

"Ini sholawat yang ditujukan untuk Syyaidah Siti Khadijah radhiyallahu'anha juga untuk Syyaidah Fatimah Az-Zahra dan juga Siti Aisyah radhiyallahu'anha beserta seluruh keluarga dan juga beserta seluruh orang-orang yang senantiasa bershalawat," kata Reza Artamevia.

Suara merdu Reza Artamevia berhasil membuat keluarga dan kerabat yang hadir terhanyut dalam suasana yang semakin khidmat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3165996/aaliyah-2rwz_large.jpg
Potret Stylish Aaliyah Massaid Saat Menggendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/629/3161352/aaliyah-eHrx_large.jpg
Aaliyah Massaid Tulis Pesan Menyentuh di Ultah Adjie Massaid, Bikin Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158706/aaliyah-8ypB_large.jpg
Potret Romantis Ulang Tahun Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/612/3158613/aaliyah-ydcp_large.jpg
Happy Anniversary! Aaliyah Massaid Dapat Kado Mobil Mewah dari Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152875/belum_genap_sebulan_melahirkan_aaliyah_massaid_sudah_kembali_nge_gym_netizen_ngilu-lgpG_large.jpg
Belum Genap Sebulan Melahirkan Aaliyah Massaid Sudah Kembali Nge-Gym, Netizen: Ngilu!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement