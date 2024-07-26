Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Jadi Suami Istri, Habib Jafar Berikan Nasihat Pernikahan

JAKARTA - Habib Jafar diberi kepercayaan untuk memberikan nasihat pernikahan kepada Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid usai ijab kabul yang dilangsungkan pada Jumat (26/7/2024) pagi.

Dalam kesempatan itu, Habib Jafar meminta kepada Thariq dan Aaliyah untuk bertaqwa kepada Allah.

“Kalau kalian mau hubungan kalian dekat, maka kalian harus bersama-sama bergerak menuju Allah. Semakin kalian bergerak menuju allah maka semakin kalian akan dekat di antara keduanya. Kalau kalian menjauh dari Allah, maka di antara kalian akan berjauhan. Sebagaimana dengan segitiga, Allah di atas, Thariq di kanan bawah, Aaliyah di kiri bawah,” ujar Habib Jafar dikutip dari YouTube Thariq Halilintar, Jumat (26/7/2024).

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Jadi Suami Istri, Habib Jafar Berikan Nasihat Pernikahan

Habib jafar menambahkan ketika menjalin cinta tanpa dilandaskan dengan ketaqwaan kepada Allah maka tidak akan menjadi cinta yang abadi. Selain itu juga hanya menjadi cinta duniawi dan bukan akhirat.

“Cinta yang tidak dilandaskan oleh ketaqwaan maka cinta itu hanya memberikan kesenangan tapi tidak kebahagiaan. Kesenangan itu bersifat fluktuasi. Kesenangan itu awalnya tinggi tapi makin berkurang. Pas pertama nikah, kalian menganggap pasangan segalanya, tapi seiring waktu akan berkurang,” ucapnya.

“Tapi kebahagiaan yang landasannya takwa kepada Allah. Kebahagiaan stabil, saling menjaga saling mencintai. Cinta yang dilandaskan takwa akan abadi hingga akhirat. Bukan hanya selamat di dunia tapi akhirat. Oleh karena itu peganglah ketaqwaan,” sambunganya.