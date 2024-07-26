Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Resmi Menikah, Ini Maskawinnya

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Resmi Menikah, Ini Maskawinnya (Foto: IG Thariq)

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan melalui prosesi ijab kabul yang berlangsung pagi ini, Jumat (26/7/2024) di Hotel Raffles, Jakarta Selatan.

Berjalan ke meja akad nikah, Aaliyah yang mengenakan busana pengantin adat Jawa itu didampingi oleh kakaknya, Zahwa Massaid dan adiknya, Keanu Massaid.

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Prosesi ijab kabul dilakukan sekitar pukul 09.15 WIB.

Dalam prosesi akad nikah yang mengusung adat Jawa ini, Thariq Halilintar mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas dengan menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid yang menggantikan posisi ayah Aaliyah, almarhum Adjie Massaid.

Thariq mengucap ijab kabul di hadapan penghulu dan dua saksi nikah, Presiden Joko Widodo (saksi dari pihak mempelai pria) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (saksi dari pihak mempelai wanita) serta keluarga dan tamu undangan yang hadir.

Menikahi Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar memberikan maskawin uang tunai sebesar 26.072.024.

"Saya nikahkan dan kawinkan anak dari almarhum kakak saya, Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid kepada engkau dengan maskawin uang tunai 26.072.024 rupiah tunai," ujar Mudjie Massaid.

"Saya terima nikah dan kawinnya Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid dengan maskawin tersebut dibayar tunai," balas Thariq.