Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, mengajak insan pertelevisian untuk terus melestarikan program ramah anak.

Hal ini disampaikan Ubaidillah dalam acara Anugerah Program Ramah Anak (APRA) 2024 di Kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

"Alhamdulillah kita bisa hadir di acara APRA 2024. Kita perlu awas bagi anak-anak kita agar tidak tergiring dengan informasi yang tidak baik," kata Ubaidillah dalam sambutannya di atas panggung.

Dalam acara tersebut, MNC Media yakni GTV, MNCTV, dan RCTI masing-masing sukses meraih penghargaan di sejumlah kategori.

Adapun program tersebut yakni Upin & Ipin Season 18 Episode 7-9 dari MNCTV (Kategori Animasi Asing), Dunia Hand Made dari GTV (Kategori Program Pendidikan Anak), dan Hafiz Indonesia 2024 dari RCTI (Kategori Program Anak Terfavorit).

Ubaidillah sendiri mendukung sejumlah program ramah anak tersebut untuk terus ditayangkan.

Sebab, dia menilai anak-anak Indonesia saat ini sangat membutuhkan program tersebut guna menjaga dari konten negatif seiring kemajuan digitalisasi.

"Ayo kita bangun sinergi dan membangun kolaborasi untuk menciptakan SDM yang tangguh, salah satunya infrastruktur informasi melalui penyiaran," tuturnya.