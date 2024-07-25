Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |22:01 WIB
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, mengajak insan pertelevisian untuk terus melestarikan program ramah anak. 

Hal ini disampaikan Ubaidillah dalam acara Anugerah Program Ramah Anak (APRA) 2024 di Kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI

"Alhamdulillah kita bisa hadir di acara APRA 2024. Kita perlu awas bagi anak-anak kita agar tidak tergiring dengan informasi yang tidak baik," kata Ubaidillah dalam sambutannya di atas panggung.

Dalam acara tersebut, MNC Media yakni GTV, MNCTV, dan RCTI masing-masing sukses meraih penghargaan di sejumlah kategori.

Adapun program tersebut yakni Upin & Ipin Season 18 Episode 7-9 dari MNCTV (Kategori Animasi Asing), Dunia Hand Made dari GTV (Kategori Program Pendidikan Anak), dan Hafiz Indonesia 2024 dari RCTI (Kategori Program Anak Terfavorit). 

Ubaidillah sendiri mendukung sejumlah program ramah anak tersebut untuk terus ditayangkan. 

Sebab, dia menilai anak-anak Indonesia saat ini sangat membutuhkan program tersebut guna menjaga dari konten negatif seiring kemajuan digitalisasi.

"Ayo kita bangun sinergi dan membangun kolaborasi untuk menciptakan SDM yang tangguh, salah satunya infrastruktur informasi melalui penyiaran," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPI MNCTV GTV RCTI MNC Media MNC Group
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990152/tabligh-akbar-ramadhan-2024-di-bogor-jemaah-terima-kasih-rcti-eObnh1j54o.jpg
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990149/tabligh-akbar-rcti-ustadz-amir-faishol-ajak-masyarakat-dekatkan-diri-pada-allah-swt-1Vb5JLQ4Hv.jpg
Tabligh Akbar RCTI: Ustadz Amir Faishol Ajak Masyarakat Dekatkan Diri Pada Allah SWT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement