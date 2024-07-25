Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Onad Bagikan Foto Antar Anak Sekolah, Habib Jafar Bilang Begini

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |23:01 WIB
Onad Bagikan Foto Antar Anak Sekolah, Habib Jafar Bilang Begini (Foto: IG Onad)
A
A
A

JAKARTA - Onadio Leonardo belakangan menjadi sorotan karena pernyataannya yang menuai kontroversi soal tugas mengantar anak ke sekolah. 

Dalam sebuah konten podcast bersama Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano, Onad menyebut bahwa antar jemput anak sekolah adalah urusan sang ibu. Sehingga dirinya tak merasa wajib untuk mengantar anaknya ke sekolah dan kewajibannya adalah mencari nafkah.

Onad Bagikan Foto Antar Anak Sekolah, Habib Jafar Bilang Begini

Onad pun meminta maaf atas pernyataannya itu dan berjanji akan mengantar anaknya ke sekolah. Janjinya itu pun akhirnya ditepati. 

Hal ini terungkap dari unggahan yang dibagikan Habib Ja'far yang membagikan tangkapan layar chatnya bersama Onad.

Kepada Habib Ja'far, Onad mengirimkan foto dirinya yang menggandeng tangan putranya di sekolah. Onad pun bercerita bahwa dirinya yang baru pulang dari Bali pagi tadi langsung mengantar anaknya ke sekolah.

"Bib tadi subuh baru balik dari Bali. Anter anak sekolah dulu gue," tulis Onad dikutip dari unggahan Instagram @husein_hadar, Rabu (24/7/2024). 

Unggahan itu pun dibagikan Habib Ja'far dengan menandai akun Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Dia melempar candaan dengan menyebut bahwa Onad telah bertaubat.

"Onad tobat," tulis Habib Ja'far dalam keterangan unggahannya

 

