HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Onadio Leonardo Minta Maaf Usai Sebut Antar Jemput Anak Sekolah Merupakan Tugas Ibu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |21:45 WIB
Onadio Leonardo Minta Maaf Usai Sebut Antar Jemput Anak Sekolah Merupakan Tugas Ibu
Onadio Leonardo Minta Maaf Usai Sebut Antar Jemput Anak Sekolah Merupakan Tugas Ibu (Foto: Instagram/onadioleonardo_official)
JAKARTA - Onadio Leonardo menjadi sorotan karena pernyataannya yang menuai kontroversi. Dalam konten podcast bersama Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano, Onad menyebut bahwa antar jemput anak sekolah adalah urusan sang ibu.

Pemikirannya tersebut membuat dirinya merasa tidak wajib untuk mengantar anaknya ke sekolah. Padahal sang istri, Beby memberikan gambaran betapa bahagianya sebagai orangtua di momen saat mengantar anak sekolah.


"Kayak responsibility nggak sih? Nganterin, lo nggak suka lihat anak lo bilang, 'Bye bye Mami, bye bye Papi?' Gue sih senang," kata Beby dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin, (15/7/2024).

Onad tetap bersikeras dengan menyebut bahwa dirinya sudah memiliki tanggung jawab lain sebagai ayah. Sehingga, Beby yang harus mengantar dan menjemput anak mereka.

Onadio Leonardo Minta Maaf Usai Sebut Antar Jemput Anak Sekolah Merupakan Tugas Ibu (Foto: Instagram/onadioleonardo_official)


"Tapi, kan, jadi nggak ada bagi tugas, lo ngapain?" tanya Onad ke Beby.

Beby pun mengungkap bahwa alasan Onad tidak ingin mengantar anaknya sekolah karena merasa sudah lelah mencari uang untuk keluarga. Onad merasa harus ada pembagian tugas dalam keluarga. Ketika dia sudah lelah mencari nafkah maka Beby yang harus mengemban tugas tersebut.

"Ya, dia tuh merasa kalau dia sudah nyari duit kayak, 'Itu sudah bukan tugas gue nganter, lo aja'," timpal Beby.

"Loh, bukannya nganter anak tuh tugas ibu ya?" tanya Onad.

Mendengar hal itu, Deddy dan Vidi tampak terkejut. Deddy langsung memberikan balasan menohok kepada Onad.

 

1 2
