Menikah Besok, Ini Perjalanan Cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Perjalanan cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menarik untuk diulas. Pasalnya, keduanya akan menggelar akad dan resepsi pernikahan pada Jumat, (26/7/2024).

Hal tersebut diketahui dari postingan yang dibagikan langsung oleh Thariq lewat postingan di story akun Instagramnya, @thariqhalilintar.

Prewed Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Dalam foto unggahannya, Aaliyah yang mengenakan gaun pengantin warna putih terlihat menatap dan menggenggam tangan Thariq.

Bersama foto tersebut, tertera tanggal pernikahan mereka. “H-1 Akad dan Resepsi AALIYAH MASSAID & THARIQ HALILINTAR 26 Juli 2024.”

Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut awal mula perjalanan cinta Thariq dan Aaliyah.

Dalam sebuah konten, Aaliyah sempat menceritakan awal mula Thariq mendekatinya.

Ia menyebut bahwa Thariq langsung mengajaknya untuk menjalin hubungan serius, bukan lagi berpacaran tanpa tahu kemana ujungnya. Padahal mereka baru berkenalan selama 2 minggu.

Mulanya, Aaliyah sempat kebingungan dengan keberanian adik Atta Halilintar itu. Sehingga, dia justru membalasnya dengan candaan. Bahkan sama sekali tak menanggapi dengan serius permintaan Thariq itu.

"Tapi tuh dia tuh berani banget orangnya. Jadi hari ini chat nih, benar-benar 2 minggu kemudian, 2 minggu pas dia langsung ajak ngobrol kayak ya itu yang tadi dia bilang, maunya pengenalan, kalau cocok maunya langsung serius pokoknya," kata Aaliyah Massaid dikutip dari kanal YouTube Need A Talk.

"Adalah dia ngomong panjang itu baru 2 minggu chat agak bingung malah aku bercandain gitu loh awalnya," sambungnya.

Namun Aaliyah merasa tak ada salahnya untuk mempertimbangkan permintaan Thariq. Sampai akhirnya, mereka pun mengobrol secara intens untuk memastikan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama.

Aaliyah pun merasa tak ingin membuang-buang waktu lagi untuk berpacaran tanpa ada kepastian ke depannya akan seperti apa.

"Tapi ya pas merasa kayak 'oh boleh juga nih dicoba'. Maksudnya apa sih tiba-tiba baru dua minggu. Jadi ajak ngomong maunya satu visi misi ke depannya sama. Daripada buang-buang waktu," pungkasnya.

Aaliyah bahkan menyebut jika adik ipar Aurel Hermansyah itu kerap memberikannya kejutan yang mampu meluluhkan hatinya.