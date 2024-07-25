Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menikah Besok, Ini Perjalanan Cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:54 WIB
Menikah Besok, Ini Perjalanan Cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Menikah Besok, Ini Perjalanan Cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan cinta Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menarik untuk diulas. Pasalnya, keduanya akan menggelar akad dan resepsi pernikahan pada Jumat, (26/7/2024). 

Hal tersebut diketahui dari postingan yang dibagikan langsung oleh Thariq lewat postingan di story akun Instagramnya, @thariqhalilintar. 

Prewed Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
Prewed Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Dalam foto unggahannya, Aaliyah yang mengenakan gaun pengantin warna putih terlihat menatap dan menggenggam tangan Thariq.

Bersama foto tersebut, tertera tanggal pernikahan mereka. “H-1 Akad dan Resepsi AALIYAH MASSAID & THARIQ HALILINTAR 26 Juli 2024.”

Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut awal mula perjalanan cinta Thariq dan Aaliyah.

Dalam sebuah konten, Aaliyah sempat menceritakan awal mula Thariq mendekatinya.

Ia menyebut bahwa Thariq langsung mengajaknya untuk menjalin hubungan serius, bukan lagi berpacaran tanpa tahu kemana ujungnya. Padahal mereka baru berkenalan selama 2 minggu.

Mulanya, Aaliyah sempat kebingungan dengan keberanian adik Atta Halilintar itu. Sehingga, dia justru membalasnya dengan candaan. Bahkan sama sekali tak menanggapi dengan serius permintaan Thariq itu.

"Tapi tuh dia tuh berani banget orangnya. Jadi hari ini chat nih, benar-benar 2 minggu kemudian, 2 minggu pas dia langsung ajak ngobrol kayak ya itu yang tadi dia bilang, maunya pengenalan, kalau cocok maunya langsung serius pokoknya," kata Aaliyah Massaid dikutip dari kanal YouTube Need A Talk.

"Adalah dia ngomong panjang itu baru 2 minggu chat agak bingung malah aku bercandain gitu loh awalnya," sambungnya.

Namun Aaliyah merasa tak ada salahnya untuk mempertimbangkan permintaan Thariq. Sampai akhirnya, mereka pun mengobrol secara intens untuk memastikan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama.

Aaliyah pun merasa tak ingin membuang-buang waktu lagi untuk berpacaran tanpa ada kepastian ke depannya akan seperti apa.

"Tapi ya pas merasa kayak 'oh boleh juga nih dicoba'. Maksudnya apa sih tiba-tiba baru dua minggu. Jadi ajak ngomong maunya satu visi misi ke depannya sama. Daripada buang-buang waktu," pungkasnya.

Aaliyah bahkan menyebut jika adik ipar Aurel Hermansyah itu kerap memberikannya kejutan yang mampu meluluhkan hatinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180890//acha_septriasa-ueQ8_large.jpg
Acha Septriasa Mengaku Ingin Menikah Lagi dengan Sosok Seprofesi: Aku Mau Nemenin Dia Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180766//jerome_polin-7Emu_large.JPG
Jerome Polin Kenang Sosok Ayah: Kangen Nyanyi Lagu Batak Sama Papa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/612/3180713//dedy-ent1_large.jpg
Terungkap! Sabrina Chairunnisa Ingin Jadi IRT sebelum Pisah dengan Deddy Corbuzier 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/598/3180370//azia_riza-B9Kp_large.JPG
Masak Matcha Bikin Ngakak, Masak Ramen Bikin Deg-Degan! Azia On Fire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/598/3180368//azia_riza-x7XJ_large.JPG
Katanya Gampang, Nyuci Helm Malah Jadi Drama! Azia Sampai Nunggu 12 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/598/3180355//azia_riza-fH9T_large.JPG
Ngaku Anak Skena Tapi Gagal Bikin Matcha? Azia Bikin Geger Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement